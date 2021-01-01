Папа Римський про 2021 рік – «Нехай цей рік буде роком братерської солідарності»

Папа Римський Франциск у виголошеній молитві «Ангел Господній» в перший день нового року висловився за те, щоб 2021-й став «роком братерської солідарності», повідомляє пресцентр Ватикану.

Понтифік заявив, що новий рік має стати часом, витраченим на «загальнолюдське та духовне зростання, згладжування ненависті та поділів, яких багато, часом, коли всі почуватимемося братами, часом будувати, а не руйнувати».

«Болючі події, якими був позначений шлях людства минулого року, особливо, пандемія, вчать нас, наскільки необхідним є цікавитися проблемами інших та поділяти їхні турботи... Нехай кожен постарається, аби це був рік братерської солідарності та миру для всіх, рік, наповнений довірливим очікуванням і надій», – наголосив папа.

Папа Римський Франциск нині нездужає, через що не зміг очолити новорічне богослужіння. Як повідомила канцелярія Ватикану, у папи – невралгія сідничного нерва.