Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
01 січня 2021, Київ 21:43
Новини | Міжнародні

Папа Римський про 2021 рік – «Нехай цей рік буде роком братерської солідарності»

Папа Франциск нині нездужає, через що не зміг очолити новорічне богослужіння

Папа Римський Франциск у виголошеній молитві «Ангел Господній» в перший день нового року висловився за те, щоб 2021-й став «роком братерської солідарності», повідомляє пресцентр Ватикану.

Понтифік заявив, що новий рік має стати часом, витраченим на «загальнолюдське та духовне зростання, згладжування ненависті та поділів, яких багато, часом, коли всі почуватимемося братами, часом будувати, а не руйнувати».

«Болючі події, якими був позначений шлях людства минулого року, особливо, пандемія, вчать нас, наскільки необхідним є цікавитися проблемами інших та поділяти їхні турботи... Нехай кожен постарається, аби це був рік братерської солідарності та миру для всіх, рік, наповнений довірливим очікуванням і надій», – наголосив папа.

Як світ зустрів новий 2021 рік на тлі пандемії коронавірусу та локдаунів – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Як світ зустрів новий 2021 рік на тлі пандемії коронавірусу та локдаунів – фотогалерея

Світ зустрів новий 2021 рік на тлі пандемії коронавірусу та локдаунів

Папа Римський Франциск нині нездужає, через що не зміг очолити новорічне богослужіння. Як повідомила канцелярія Ватикану, у папи – невралгія сідничного нерва.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG