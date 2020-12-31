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31 грудня 2020, Київ 15:17
Новини | Міжнародні

Папа Франциск не буде очолювати новорічну месу через проблеми зі здоров’ям

У папи Римського Франциска невралгія сідничного нерва

Папа Римський Франциск не очолюватиме найближчих богослужінь через проблеми зі здоров’ям, повідомив пресцентр Ватикану.

«Внаслідок болючої невралгії сідничного нерва Святіший отець сьогодні ввечері та завтра вранці не очолюватиме богослужіння при катедральному престолі базиліки Святого Петра. Однак він проведе молитву «Ангел Господній» 1 січня, що транслюватиметься з бібліотеки Апостольського палацу, як і було передбачено», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, вечірню та подячну молитву за рік, що минає, 31 грудня ввечері очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, а святу месу 1 січня очолить кардинал П’єтро Паролін.

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