Дід Мороз і Святий Миколай не визначили переможця у «змаганні» за право дарувати українцям подарунки

У «новорічному змаганні» за право дарувати українцям подарунки на Новий рік Дід Мороз та Святий Миколай отримали однакову кількість голосів (по 11%), свідчить опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

При цьому обидва поступилися в праві дарувати подарунки категорії «кохані люди» (35%). Практично не змінилася частка респондентів, які не зважають на особу того, хто робить приємні сюрпризи (27%). І вперше за чотири роки до 11% скоротилася кількість тих, хто взагалі не хоче отримувати подарунків. У регіональному розрізі на Діда Мороза частіше чекають у східних регіонах, а на Святого Миколая – у західних.

Згідно з опитуванням, 81% українців планує зустріти новий 2021 рік вдома, у колі родини. Водночас майже кожен десятий (9%) сподівається провести новорічну ніч у гостях у друзів або родичів.

«Порівняно з 2018 і 2019 роками дуже помітний вплив епідемії коронавірусу: майже на 14% зросла кількість респондентів, які проведуть новий рік у родинному колі, і вдвічі зменшилася частка тих, хто піде в гості», – розповідають соціологи.

Опитування проводили з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком анексованого Росією Криму та непідконтрольних українській владі територій Донецької та Луганської областей. Опитування здійснене методом особистого інтерв'ю face-to-face. У рамках дослідження провели 2004 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.