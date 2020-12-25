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25 грудня 2020, Київ 19:17
Новини | Суспільство

Предстоятель Православної церкви України привітав з Різдвом усіх, хто його святкує 25 грудня

Епіфаній: подія Різдва Христового об'єднує усіх нас у мирі та злагоді одне з одним. У молитві висловлюємо вдячність Богові за Його щедроти. Просимо в Творця зцілити наші рани та дарувати духовної наснаги

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав з Різдвом усіх, хто його святкує 25 грудня.

«Сердечно вітаю наших братів і сестер у Христі з інших Помісних Православних Церков, Екзарха Вселенського Патріарха в Україні, християн латинського обряду та всіх, хто сьогодні святкує радісну подію для всього людства – Різдво нашого Спасителя! Цього дня разом з вами ми відчуваємо щастя, єднання у Любові та Добрі, Яким є для нас Всемилостивий Господь. Бажаємо, щоби Люблячий Небесний Отець обдарував вас усіма ласками і благословляв усі добрі наміри», – написав Епіфаній у фейсбуці.

За його словами, «Різдво Христове нагадує нам про безмежну до нас любов Бога, який зійшов із небес і став Людиною, щоби ми могли обожитися за благодаттю й осягнути вічне і блаженне життя».

«Подія Різдва Христового об'єднує усіх нас у мирі та злагоді одне з одним. У молитві висловлюємо вдячність Богові за Його щедроти. Просимо в Творця зцілити наші рани та дарувати духовної наснаги. З надією на Господа віримо в краще майбутнє з Його допомогою. Щасливого Різдва Христового!» – побажав предстоятель ПЦУ.

Чому Різдво 7 січня, а не 25 грудня? (відео)
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Чому Різдво 7 січня, а не 25 грудня? (відео)

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25 грудня римо-католицька церква, більшість протестантських церков та більшість православних церков світу святкують Різдво за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським. З 2017 року ця дата є офіційним вихідним днем в Україні.

7 січня українські православні церкви та Українська греко-католицька церква святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим «старим стилем»).

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