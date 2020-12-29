Президент Туркменистану доручив вивчити користь кореня солодки для боротьби з COVID-19

Президент Туркменистану Гурбангули Бердимухамедов доручив Академії наук країни «ретельно вивчити» питання про можливу користь кореня солодки у лікуванні коронавірусного захворювання COVID-19.

Як повідомляє туркменська служба Радіо Свобода, Бердимухамедов заявив про користь кореня солодки, який «вже давно використовується в медицині і народній медицині для лікування внутрішніх хвороб, кашлю, виразки нирок, верхніх дихальних шляхів і дванадцятипалої кишки».

Незважаючи на свідчення про велику кількість хворих із симптомами коронавірусної інфекції і безпрецедентний рівень смертності в країні, керівництво Туркменистану досі не підтвердило фактів зараження COVID-19 на своїй території.

Автор багатотомника «Лікарські рослини Туркменистану» Гурбангули Бердимухамедов в березні заявив про користь диму гармали, саксаулу, а також локшини з перцем для профілактики COVID-19. На тлі пандемії COVID-19 школи зобов’язали проводити уроки здоров’я за президентською книжкою.

Чергове просування туркменським президентом не доведеної науково гіпотези про лікувальні властивості рослин, збіглося з повідомленням про плани Туркменистану із закупівлі вакцини проти коронавірусу російського виробництва.

Президент Туркменистану вкотре заявив про відсутність коронавірусу на території країни 13 листопада, назвавши це «великим досягненням».

Пізніше ВООЗ повідомила, що Туркменистан не відправляє проби на COVID-19 на незалежне дослідження в референс-лабораторії ВООЗ. Домовленість сторін була досягнута в серпні нинішнього року.