У Туркменистані бюджетників змушують купувати нову книжку президента Бердимухамедова

Влада Лебапського велаяту Туркменистану змушує бюджетників купувати недавно видану книжку президента Гурбангули Бердимухамедова «Принципи туркменської державності», повідомляє туркменська служба Радіо Свобода.

Однак, як відзначають кореспонденти, у книгарнях її поки немає, а кілька примірників знайшлися лише в обласному центрі, місті Туркменабад.

Державне телебачення повідомило про нову книжку Бердимухамедова 4 вересня.

Офіційна вартість книжки поки не визначена. Працівник одного з бюджетних підприємств розповів Радіо Свобода, що придбав нову книгу президента за 60 манатів (близько 17 доларів).

У Туркменистані систематично з’являються повідомлення, що населення зобов’язують здавати гроші на купівлю президентських портретів і книжок, на будівництво розплідників для собак, а також на придбання засобів дезінфекції та медичного обладнання для боротьби з коронавірусною інфекцією, наявність якої влада країни не визнає.

За 11 років правління Бердимухамедов видав під своїм ім’ям понад 60 книжок на різноманітну тематику. Політик писав про державне управління, міжнародні відносини, лікарські рослини, чай, конярство і собаківництво. Президентські книжки вивчають у навчальних закладах країни, зачитують у прямому ефірі державних ЗМІ, проводять за ними уроки здоров’я.