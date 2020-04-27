У Туркменистані чиновницям заборонили фарбувати волосся, нарощувати вії і робити манікюр

Для чиновниць і співробітниць бюджетних установ Ашгабату запровадили обмеження на зовнішній вигляд, повідомляє туркменська служба Радіо Свобода – Радіо Азатлик.

Співробітницям бюджетної сфери, в тому числі викладачкам шкіл і вишів, заборонили знебарвлювати волосся, носити накладні вії, робити татуаж брів, манікюр і педикюр.

Також жінкам заборонили носити на роботу «широкі коміри, пишні національні візерунки». На думку влади, їм краще носити «вузькі, прості і скромні» коміри.

Як повідомляють ЗМІ, спочатку заборона торкнулася лише держустанов Геоктепинського етрапу (району), але незабаром такі вимоги почали висувати і в інших регіонах країни, в тому числі в школах Ашгабату.

«На зборах [у школах] не дають виразних пояснень причин нових заборон. Але громадяни, обговорюючи це між собою, говорять про чергову спробу влади одягнути жінок однаково, пояснюючи це національними традиціями. З іншого боку, на думку жінок, влада таким чином хоче чинити тиск на сферу косметичних послуг, ціни на які останнім часом дуже зросли», – розповіло джерело Радіо Азатлик.

Влада Туркменистану не вперше намагається вплинути на зовнішній вигляд жінок країни. У 2018 року журналісти повідомляли про штрафи через порушення заборони на фарбоване волосся, яскравий макіяж і манікюр. Тоді ж жінок зобов'язали носити довгі, до підлоги, сукні, що не облягають тіло.

Влітку 2019 року стало відомо про обмеження роботи салонів краси, перукарень і масажних салонів в Ашгабаті. Багато закладів закрилися, а майстри перейшли на «домашній» режим роботи.

Чоловіків також торкнулися вимоги влади до зовнішнього вигляду. У лютому 2020 року в Лебапському регіоні Туркменистану всім бюджетникам заборонили фарбувати сиве волосся. Це пояснювалося тим, що президент країни Гурбангули Бердимухамедов теж перестав це робити і вже два роки з'являється на публіці з природною, незафарбованою сивиною.