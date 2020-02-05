У Туркменістані чиновників віком від 40 років зобов’язали стати сивими, як президент

Чоловіків-чиновників лепабського регіону на сході Туркменістану старше 40 років зобов’язали ходити з сивим волоссям, повідомив кореспондент регіональної служби Радіо Свобода. Таким чином держслужбовці повинні стати схожими на президента країни Гурбангули Бердимухамедову, який почав з’являтися на публіці з сивиною з серпня 2018 року.

З першого лютого чиновникам, працівникам шкіл і лікарень заборонено підфарбовувати волосся, – стверджує Туркменська служба Радіо Свобода. – Тим, у кого зберігся природний колір волосся, потрібно підфарбувати їх в сивину. У разі, якщо президент, носить офіційний титул Твердині, опори і надії, відвідає регіон з візитом, допускати до нього будуть в основному сиві чиновники, – передає видання з посиланням на два джерела.

У січні 2019 року державні установи Туркменістану, в тому числі школи, зобов’язали закупити нові портрети Бердимухамедова. На них він зображений з сивиною, в той час як раніше на офіційних портретах глава держави був з чорними волоссям. До отримання цієї посади у 2007 році він теж ходив з сивиною. Поки він її приховував, керівництво вимагало від лепабських бюджетників робити так само.

Регіональній службі Радіо Свобода не вдалося отримати офіційні коментарі з цього приводу.