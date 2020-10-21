У Туркменистані, де офіційно немає COVID-19, поліцейських зобов’язали штрафувати за відсутність масок

У Туркменистані поліції доручили щодня виписувати щонайменше один штраф за порушення маскового режиму. Таке розпорядження озвучили під час наради в Міністерстві внутрішніх справ, повідомила 20 жовтня туркменська служба Радіо Свобода. При цьому в країні, за офіційними даними, не було зареєстровано жодного випадку COVID-19.

«Всьому особовому складу поліції дали розпорядження щодня виписувати щонайменше один штраф за порушення маскового режиму. Заступник міністра внутрішніх справ наказав, щоб нікому не давати поблажку, в тому числі жінкам і людям похилого віку. Навіть якщо вони будуть благати і говорити, що у них немає грошей на хліб, треба наполягати, щоб вони заплатили штраф будь-яким способом», – сказав Радіо Свобода високопоставлений чиновник МВС, який брав участь у нараді.

За його словами, співробітники поліції, які не виконають доручення, повинні самі оплатити один штраф і оформити акт на друзів або родичів.

Кореспонденти туркменської служби Радіо Свобода вказують, що поліція в регіонах після цієї наради посилила заходи із затримання і покарання порушників. Наприклад, в Марийській області поліція проводить рейди на дорогах і перевіряє дотримання масочного режиму.

«Якщо в машині хоч один пасажир перебуває без маски, у водія забирають права, а машину доставляють на штрафмайданчик міської ДАІ. Якщо водія ловлять із пасажирами без масок уперше, то він повинен прослухати лекцію, яку щодня проводять в поліції. При повторному затриманні водієві виписують штраф в розмірі 50 манатів ($14). А якщо він попадається ще раз, то штраф може досягати 250 манатів ($71,5)», – розповів кореспондент Радіо Свобода.

Влада Туркменистану продовжує стверджувати, що в країні немає жодного випадку коронавірусного захворювання COVID-19. Проте в багатьох містах запровадили деякі карантинні обмеження – з метою профілактики інфекційних захворювань. Міністерство охорони здоров’я і медичної промисловості країни регулярно рекомендує громадянам користуватися масками і дотримуватися соціальної дистанції.

У вересні влада країни ухвалила поправки до Кримінального кодексу, згідно з якими особам, які втекли з лікарень або ухиляються від лікування «небезпечних інфекційних захворювань», загрожує позбавлення волі до двох років, а в разі повторного порушення – до п’яти років.