У Туркменистані обмежили пересування літніх людей

Уряд Туркменістану вирішив упорядкувати нецільове пересування громадян із метою «запобігання завезенню і поширенню на території країни гострих інфекційних захворювань», повідомляє інформаційне агентство ORIENT.

Обмежені поїздки по міжміських та міжобласних маршрутах для людей із груп ризику, в тому числі тих, хто старший від 50 років, і службові відрядження в інші регіони для співробітників такого віку.

На початку листопада влада Туркменістану заборонила громадянам країни до 1 січня 2021 року їздити по країні без поважної причини. Тепер для поїздок між містами потрібно надавати обґрунтування спеціальній комісії, до складу якої входитимуть представники поліції, міграційної служби, регіональної і санітарної влади, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства національної безпеки.

У березні туркменська влада також запроваджувала обмеження на пересування населення всередині країни. Закрите залізничне і автобусне сполучення, між регіонами перекрито багато автодороги. Фактично з одного регіону до іншого зараз можна дістатися тільки повітряним транспортом. При цьому в країні продовжують наполягати на відсутності випадків COVID-19.

Представники місії ВООЗ 15 липня рекомендували владі Туркменbстану вживати заходів, «ніби коронавірус уже виявлений». У країні запровадили карантинні заходи: закрили ринки, великі магазини і мечеті. У всіх регіонах представники влади обходили будинки з закликом не виходити на вулицю і носити маски, а також запровадили штрафи за відсутність масок. Тих, хто не може сплатити штрафи, відправляли на збирання бавовни, а співробітникам поліції доручили щодня виписувати щонайменше один штраф за порушення маскового режиму.