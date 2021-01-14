Вакцинація в Росії та у США: враження тих, хто отримав дві дози

Радіо Свобода поспілкувалося із людьми з двох країн – Росії та США, які поділилися своїм досвідом отримання вакцини від COVID-19. В Росії щеплення відбувається препаратом Sputnik-V, в США – Pfizer та Moderna. Яку б вакцину обрали наші співрозмовники, якби в них був вибір з усіх вакцин, які є в світі?

Росія першою повідомила про винайдення вакцини під назвою Sputnik-V, втім, цей препарат не пройшов третю стадію клінічних досліджень і отримав критику у науковому світі щодо попередніх двох. Вакцинація в Росії почалася з Москви 5 грудня. Президент Росії Володимир Путін закликає росіян до вакцинації, проте сам такий приклад не подає.

У США першою вакциною із підтвердженою ефективністю є розроблена американською фармакологічною компанією Pfizer і німецькою компанією BionTECH. Вакцину проти коронавірусу Pfizer першою дозволили використовувати в ЄС. Масова вакцинація у США почалася 14 грудня. Обраний президент США Джо Байден публічно щепився першою дозою цієї вакцини від COVID-19 21 грудня у лікарні свого рідного штату Делавер.

Росія і Sputnik-V

Ведучий радіо «Ехо Москви» Олександр Плющев отримав дві дози вакцини Sputnik-V і поділився досвідом із Радіо Свобода. Каже, що пішов із власної ініціативи до поліклініки ще тоді, коли категорія «працівники медіа» не потрапляла під першочерговість у вакцинації.

«Я не підходив під жодну з категорій. Але я бачив, що люди ходять і роблять. Я подумав, чому б просто не піти. Подзвонив, записався. Мене спитали, де я працюю, чи є довідка. Я сказав, що немає. Сказав, що працюю на радіо «Ехо Москви», вони відповіли: «Чудово, ідіть і вакцинуйтеся». Щоправда, працівників медіа включили до цього списку через три-чотири дні після цього», – розповідає Олександр Плющев.

Вакцину вводять у Росії безкоштовно всім охочим. Серйозних побічних ефектів у Олександра Плющева не було, як він розповідає. Щодо третього етапу досліджень, то він каже, що визначеності немає.

«Взагалі незрозуміло, чи буде він завершений, бо перестали давати плацебо на третьому етапі. Чи будуть ці результати? Чи будуть вони визнані ВООЗ? Взагалі незрозуміло... Це правда, так і є. Але вакцина на основі уже відомих напрацювань була зроблена. Тому нічого нового там не вигадували...», – пояснює росіянин.

Згідно із соціологічними дослідженнями, більше від половини росіян (58%) не готові робити щеплення від коронавірусу російською вакциною Sputnik-V. Більшість росіян із тих, які не готові (30%), пояснили відмову від щеплення тим, що хочуть дочекатися закінчення випробувань вакцини.

«Я думаю, що росіяни взагалі не дуже вірять у вакцину. Тим паче, що тут було багато кампаній з приводу «чіпування», Біла Гейтса тощо (по російському телебаченню). І треба сказати, що російське телебачення не має якоїсь скоординованої політики з приводу щеплень, коронавірусу тощо. Тобто у людини, котра це дивиться постійно, може мозок «вибухнути». Бо сьогодні «це не страшніше від грипу», завтра – «це найжахливіша хвороба», післязавтра – «треба вакцинуватися», після післязавтра – «це чіпування». Люди, які перебувають під впливом пропаганди, мають дуже суперечливі уявлення і про коронавірус, і про щеплення. Я здивований, бо це ще й багато людей хочуть щепитися насправді....», – зазначає Олександр Плющев.

Ведучий радіостанції додає, що в Росії існує дефіцит вакцини, особливо в регіонах. Він припускає, що з цим, в тому числі, може бути пов’язане небажання Путіна публічно щеплюватися.

«Якщо він вакцинується, то кількість охочих зросте набагато. Неважливо, хто як до нього ставиться. Але це продемонструє довіру до препарату і до того, що він безпечний. Відповідно, знадобиться набагато більше вакцини, а її зараз не дуже багато, особливо в регіонах. У великих містах краще. У Москві дуже добре. А в багатьох областях бракує вакцини навіть для категорій, що у групах ризику, як медики і вчителі. Резюмуючи, Володимир Путін хоче зберегти імідж такого «мачо», якого не беруть ніякі хвороби, і таким чином уникнути ажіотажу на тлі дефіциту вакцин», – вважає Олександр Плющев.

Якби ж в Росії наразі існував вибір з різних видів вакцин від всіх країн, то, швидше за все, Олександр Плющев обрав би якусь закордонну і пояснює це так:

«Я б взяв щось з імпортного, тому що радянським розробкам довіряють менше, і я також.... Звичайно, Pfizer/BionNTech – це великий бренд, але я б не скидав з рахунків китайську вакцину, котра може виявитися цікавішою за інші. Я говорив з одним вченим, він мені сказав, що для росіянина це гарна наразі стратегія – щепитися «Супутником», бо тут ще досить довго не буде інших вакцин, і убезпечити себе, наскільки це можливо. Коли тут з'являться інші вакцини, то можна уже потім щепитися і ними, укріпити свій імунітет. Другий раз «Супутником» не можна, кажуть, що, як і британська вакцина, вона одноразова. Але ніхто не заважає потім щепитися китайською вакциною або «файзером», або «модерною», або ще якоюсь», – пояснює наш співрозмовник.

США і Pfizer

Про свій досвід щеплення вакциною Pfizer/BionNTech Радіо Свобода розповів Сергій Нестеренко – український лікар з Дніпра, зараз працює спінальним хірургом у приватній практиці в Техасі, США.

Він отримав щеплення коштом держави у числі перших, як медпрацівник.

«У нас є декілька категорій за чергою: медичні працівники, люди із підвищеним ризиком захворювання. Я і всі мої колеги – ми зробили щеплення в першу чергу. Оплачується це все державою для будь-яких категорій громадян: і для лікарів, і для нелікарів», – зазначає він.

Після першої дози вакцини він не відчув жодних наслідків чи побічних ефектів, а от після другої спостерігав незначні зміни протягом 24 годин.

«Після другої я трохи відчував, таке відчуття було, як починається застуда, і більшість людей пов’язують це з тим, що друга вакцина є більш реагенною. Тобто імунітет стимулюється значно сильніше, ніж від першої. Тому це не було несподіванкою», – згадує Сергій Нестеренко.

Будь-хто поза чергою прийти на вакцинацію у США не зможе, пояснює лікар.

«Коли я пішов вакцинуватися, там є чітка черга. Тобі дають 5 хвилин на заповнення документів на вакцинацію, це працює як годинник», – зазначає він.

Також неможливо в США купити вакцину, принаймні офіційно.

«За гроші ви її взагалі не зможете зробити. Вони, вакцини, не продаються. Ви можете якось непублічно, можливо, зробити. Але не так, щоб підійшли і сказали: «Я хочу вакцину». Зараз так не можна зробити», – пояснює Сергій Нестеренко.

Якщо міг би обирати поміж всіма існуючими на ринку вакцинами, то однаково обрав би ту, яку йому і зробили, тобто американського виробництва.

«Я би віддав перевагу вакцині, яка вироблена в країні, де є висока довіра до наукового товариства. Не довіряю країнам, в яких є тоталітарні режими. Не лише через політичні погляди, а і через те, що інформація не є відкритою у цих країнах: ти щось не те сказав – і в тебе виникають великі проблеми. Тут, в Штатах, наукове співтовариство є дуже сильним, і ніхто їм не може затулити рота. Тому я маю високу довіру до американської вакцини», – наголошує він.

До любителів теорій змов та антивакцинаторів лікар ставиться із нерозумінням і навіть роздратуванням.

«Ми рік вже всі сперечаємося, що робити: локдаун чи не локдаун, а коли з’являється вакцина, то з’являються люди, що починають розгортати теорії змов, і це викликає велике роздратування», – пояснює українець.

А ще Сергій Нестеренко сподівається, що 2021 рік буде кращим, і він зможе нарешті поїхати в Україну.