Люди з України розповідають про враження від щеплення вакциною від COVID-19

У світі вже розпочалася масова вакцинація від COVID-19. У першу чергу щеплення отримують медпрацівники та літні люди. Радіо Свобода зв’язалося із трьома українцями у Ізраїлі, Чехії та Великій Британії, і вони розповіли про свій досвід, а також про те, як наважувалися на щеплення та яким препаратом.

Усі троє розповіли, що в першу чергу вакцину отримують працівники лікарень та літні люди, і це була вакцина американсько-німецького виробництва «Pfizer». А також відповіли на запитання щодо того чи щепилися б російською вакциною «Sputnik V».

Ізраїль

Ілля Соколов, репатріант із Дніпра

Я працюю в найбільшій лікарні в Ізраїлі, тому мені було дуже просто це зробити. Я написав, що я хочу, то – будь ласка. Зараз не кожен може це зробити. На даний момент це може зробити людина віком від 60 років, людина, яка працює у лікарні чи у поліції.

Вакцинація відбувається за бажанням. Із того, що я знаю, 85% лікарів пішли і зробили це. Можуть не зробити вакцину, якщо людина вже хворіла на ковід. Так вирішило Міністерство охорони здоров’я.

Всі запрошення (на вакцинацію – ред.) були отримані за допомогою смс-повідомлення. Якщо людина хворіла, то вона не отримає повідомлення-запрошення на вакцинацію.

Ніякої підготовки (до щеплення – ред.) не потрібно: прийшов до лікарні, тобі зробили укол і потрібно 15 хвилин перебувати на місці, щоб побачили, що ти почуваєшся добре. Якщо почуваєшся добре, то можеш їхати додому. Вакцина американська – «Pfizer». Те, що я чув сьогодні зранку, що вже в дорозі до Ізраїлю – «Moderna».

Після щеплення почувався добре, наступного дня були якісь болі в руці, але це було щось таке... я не звернув на це уваги.

За два тижні до щеплення від ковіду, в мене було щеплення від грипу. Я не відчув нічого ні після першої, ні після другої вакцини.

Я дуже люблю подорожувати, тому коли мені зроблять другу дозу вакцини, того ж часу полечу до Європи. Я людина, яка не може сидіти на місці.

– А ви перед тим читали про цю вакцину, саме про цю?

– Трохи. Декілька хвилин і все.

Дуже багато людей зробили це щеплення, а перша людина, яка це зробила в Ізраїлі – це наш прем’єр-міністр

– Що викликає саме таку довіру до цього препарату?

– Можливо тому, що це американська вакцина. Там не сидять дурники. Дуже багато людей зробили це щеплення, а перша людина, яка це зробила в Ізраїлі – це наш прем’єр-міністр

– Якби вам запропонували зробити російську вакцину?

– Ні-ні-ні, зовсім ні. Тому що це російська вакцина, тому ні, це не обговорюється. Ні російську, ані китайську.

Чехія

, лаборантка в лікарні Праги

Я медпрацівник. У першу чергу до вакцинації запрошують медпрацівників і людей зрілого віку – пенсіонерів. Почалася вакцинація з 27 грудня.

Для медиків добровільна вакцинація. В колективі протягом тижня вакцинувалися 95% колег із колективу.

Був острах і є. Тому напевно тих 5% і, поки що, не хочуть вакцинуватися. Ми спілкувалися з колегами і дійшли висновку, що не маємо вибору, якщо хочемо аби ця хвороба зникла.

Ми домовилися в колективі – будемо через певний період перевіряти кров на антитіла, цікаво нам самим, які будуть результати після вакцини, постійно про це дебатуємо.

Перед щепленням відбувається огляд в лікаря. Вас спитають чи нічого не болить, чи боїтеся, чи маєте якісь хвороби, чи перенесли ковід чи ні. Саме щеплення безболісне

Перед щепленням відбувається огляд в лікаря. Вас спитають чи нічого не болить, чи боїтеся, чи маєте якісь хвороби, чи перенесли ковід чи ні. Саме щеплення безболісне

Температури не було, у вигляді наслідків, як і серйозних наслідків. Колеги тиждень вже щеплені і абсолютно ні в кого не було ніяких ускладнень.

Спочатку в Чехії більш скептично ставилися до вакцинації, але з кожним днем міняється ставлення. Хочемо аби кордони відкрилися і хочемо повернутися до того життя, яке було рік тому.

– Чи було для вас важливо, хто виробник вакцини?

– Однозначно.

– Якби ви могли обрати самостійно, то яку б обрали вакцину з тих, що зараз на ринку?

– Того виробника від якого я отримала вакцину: американсько-німецьку.

– Якщо б вам запропонували російську вакцину, наприклад?

– Ні, категорично ні. Не довіряю.

Велика Британія

Роман Грех, консультант британського Національного інституту неврології і нейрохірургії, президент Української медичної асоціації Велик Британії.

Я очікую на вакцинацію. Це станеться в кінці тижня або на початку наступного тижня. Моя дружина вже щепилася перший раз, тепер чекає на друге щеплення.

90 % вакцин надають сімейні лікарі. Через свої клініки і сервіс на дому. Сімейні лікарі їдуть до будинків для літніх людей і роблять там вакцинацію

90 % вакцин надають сімейні лікарі. Через свої клініки і сервіс на дому. Сімейні лікарі їдуть до будинків для літніх людей і роблять там вакцинацію. Більшість людей приходять до сімейних лікарів у клініку і отримують вакцину таким чином. До вчора вакцина була єдина, її називають «Pfizer» вакциною, хоч було кілька стартапів, які брали участь у розробці вакцини. А тепер уже друга вакцина, яка поширюється – це «AstraZeneca».

Є протипоказання до вакцини – сильні алергічні реакції. Також вакцина протипоказана для вагітних.

Вакцинують усіх (незалежно від того, чи хворіли на COVID-19 – ред.), тому що не відомо, на скільки часу виробляється імунітет до цього захворювання у тих, хто вже перехворів. Одні кажуть, що кілька місяців, інші вважають, що трошки довше. Аргумент на користь вакцинації всього населення полягає в тому, що можливе повторне зараження.

Аргумент на користь вакцинації всього населення полягає в тому, що можливе повторне зараження

Дуже часто людина відчуває слабкість, болить плече, в яке вводять вакцину. Але через два-три дні вона відчуває себе нормально і повернулася до роботи.

Держава достатньо чітко вказала, що підвищеного ризику до цих вакцин, в порівнянні з іншими вакцинами, немає. Доходимо вже до другого мільйона вакцинованих і статистика показує, що ця вакцина не є небезпечнішою, ніж будь-яка інша вакцина. Про ефективність говорити ще достатньо рано, але, звісно, що ці дослідження, які були проведенні перед запровадженням вакцинації, показують дуже високу ефективність. Тому медичне товариство налаштоване дуже позитивно до кампанії з вакцинації.

Безперечно, якщо би був вибір – вакцинуватися зараз чи через десять років, всі б казали, що десять років це достатній час, щоб побачити результат. На жаль, у деяких випадках ми не маємо такої привілеї. Я погоджуюся, що острах є, і це нормально, але треба це балансувати проти даних, які показують досить позитивний ефект від вакцини на рівні населення.

І треба думати не тільки про себе. Лікарі дуже чекають даних про те, що вакциновані люди не переносять пасивно вірус, тобто що я буду імунізований від вірусу. І по-друге, я зможу попередити рознесення вірусу – це є подвійний корисний ефект від вакцини, який на рівні суспільства є важливим. Але поки що ми не маємо даних про те, що вакциновані люди не розносять вірус.

– У Великій Британії наразі є два препарати. Коли вакцина дійде до України, у нас уже буде вибір із кількох виробників. Який критерій, на вашу думку, був би визначальний, як обрати дієву вакцину, на що треба звертати увагу?

Коли в Україні буде поширюватися вакцинація, то це буде, як вибір між «Pepsi» та «Coca Cola». Чому? Тому що, коли вакцина пройшла потрійні клінічні дослідження і її ефективність є доведеною, то якість є сумісною

– Я сподіваюся, що на той час, коли в Україні буде поширюватися вакцинація, то це буде, як вибір між «Pepsi» та «Coca Cola». Чому? Тому що, коли вакцина пройшла потрійні клінічні дослідження, тобто дослідження на популяції, і її ефективність є доведеною, то якість є сумісною. Якщо ж якась вакцина не пройшла ці потрійні дослідження на рівні популяції, які нараховують тисячі пацієнтів, тоді безперечно, що й дані про її ефективність і побічні дії є менш вивченими, тому вона є більш небезпечною. Єдина відповідь – якщо вакцина пройшла всі етапи дослідження, то вона є настільки, наскільки може бути, безпечною й ефективною.

– Ви би погодилися щепитися російською вакциною?

– Ця вакцина не пройшла третю фазу досліджень. Вони зараз проводяться в різних країнах, що достатньо добре, але даних висновків не буде до вересня. Я не можу її рекомендувати, тому що вона не пройшла третинну фазу досліджень. Це прагматична відповідь, яка не пов'язана з походженням цієї вакцини.

Але я як українець і, виходячи з сьогоднішніх подій, я б не приймав російську вакцину тільки тому, що вона є російською.