У Великій Британії почалася вакцинація препаратом AstraZeneca

У Великій Британії 4 січня почалася кампанія з вакцинування громадян вакциною компанії AstraZeneca, розробленої разом із Оксфордським університетом, повідомляють міжнародні медіа.

Шість лікарень в Англії отримають для поширення близько 530 тисяч доз вакцини. Очікується, що найближчими днями програма пошириться на сотні інших медичних закладів у Британії. Уряд сподівається забезпечити їх десятками мільйонів доз протягом кількох місяців.

«Це переламний момент у нашій боротьбі проти цього жахливого вірусу і я сподіваюся, що він дасть усім нову надію на те, що кінець пандемії вже недалеко», – заявив міністр охорони здоров’я Метт Хенкок.

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Вакцина AstraZeneca дешевша за деякі інші продукти і може зберігатися в холодильниках. Це полегшує її транспортування та використання.

Британський уряд схвалив використання вакцини шведсько-британської компанії AstraZeneca, розробленої разом із Оксфордським університетом, минулого тижня.

Захворюваність на COVID-19 у Великій Британії зросла останніми тижнями – цей процес пришвидшив новий штам вірусу, який є більш заразним. За добу 3 січня в Сполученому королівстві виявили 55 тисяч нових хворих, загалом за час епідемії померли 75 тисяч людей, це робить країну другою в Європі за рівнем смертності.