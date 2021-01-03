Коронавірус і світова економіка: криза чи піднесення чекає на фінансові системи, бізнес і ринок праці у 2021 році

Коронавірусна пандемія похитнула світову економіку в 2020 році. Компанії змушені були знизити свою активність, влада збільшувала витрати на допомогу постраждалим та на підтримку системи охорони здоров'я. Чи зможе світова економіка відновитися у 2021 році? Як швидко? І яку роль тут зіграє вакцинація?

Пандемія COVID-19 завдала серйозного удару по економіках усіх країн світу. На думку експертів, нас очікує найсерйозніша економічна криза з часів Другої світової війни.

Стане більше бідних?

Коронавірсуна пандемія торкнулася практично всіх країн світу. Загальна кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом станом на 3 січня 2021 року в світі сягнула понад 84,6 мільйона людей.

Більше половини населення землі стикнулися із жорсткими карантинними обмеженнями, зокрема і пересування. Ніколи ще в історії людства ці заходи не досягали таких масштабів.

Влада деяких країн постаралися забезпечити масову фінансову підтримку компаніям, сім'ям і найбільш уразливим групам.

Загалом із березня 2020 року на ці цілі, за деякими оцінками, витрачено близько 12 трильйонів доларів.

Однак вливання бюджетних грошей не вберегло економіку від падіння, а іноді і краху, через припинення підприємницької діяльності, подорожей, порушення схем постачання і таке інше.

Очікуване падіння глобального ВВП може скласти 4,5%, за оцінкою Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Листопадова доповідь Конференції ООН із торгівлі і розвитку попереджає, що криза може виштовхнути за межу бідності ще 130 мільйонів людей і погіршить ситуацію із нерівністю і соціальною захищеністю.

Додаткову невизначеність принесла і друга хвиля пандемії, яка зачепила більшість країн Європи, Америки та інших континентів в останні місяці 2020 року.

З огляду на масштаби і глибину кризи, яка ймовірність економічного зростання в 2021 році?

Ефект вакцинації?

Майже всі експерти сходяться у тому, що відновлення економіки в істотній мірі буде залежати від ефективності вакцин.

Найвідомішими на Заході зараз є три вакцини – від компаній Pfizer/BioNTech, Moderna, і оксфордська вакцина компанії AstraZeneca. Вакцини від Pfizer/BioNTech і Moderna показали ефективність більше 90% на пізніх етапах клінічних випробувань. Реєстрація вакцин проходить за прискореною процедурою, 2 грудня Великобританія оголосила про реєстрацію вакцини Pfizer-BioNTech і зараз вакцинація в цій країні йде повним ходом. Росія стала першою країною, яка схвалила вакцину проти COVID-19 – «Спутник-V», проте багато хто в міжнародному науковому співтоваристві засумнівалися в її безпеці, оскільки вона не пройшла третю фазу випробувань.

Очікування того, що вакцини скоро з'являться на ринку, живить надії на нормалізацію економіки в доступному для огляду майбутньому.

Однак експерти закликають зменшити оптимізм, відзначаючи складну логістику масового виробництва і постачання вакцин.

У компанії Pfizer, наприклад, заявили на початку листопада, що в цьому році буде вироблено 50 мільйонів доз, що дозволить прищепити 25 мільйонів чоловік (мова йде про двухкомпонентну вакцинацію, тобто на щеплення треба буде приходити двічі).

У 2021 році обсяг виробництва вакцини Pfizer повинен вирости до 1,3 мільярда доз.

З огляду на, що населення Землі становить близько 7,5 мільярда чоловік, це не так багато.

Аксель Вебер, голова великого інвестиційного холдингу UBS, заявив 11 листопада, що навіть з урахуванням вакцини відновлення економіки буде нешвидким.

«Повернення на докризові рівні ВВП займе не менше року. Ще рік або два піде на досягнення докризових показників безробіття та економічного зростання, так що нам належить пройти досить тривалий процес відновлення», – сказав Вебер в інтерв'ю CNBC.

18 листопада 2020 року директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що Європа разом поряд із США опинилася в епіцентрі пандемії.

«Є світло в кінці тунелю, але нас чекають важкі півроку», – сказав Клюге.

Відновлення не для всіх?

З огляду на масштаб збитків, заподіяних пандемією COVID-19, повне відновлення малоймовірне, побоюються у структурі Генасамблеї ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД).

Економічні наслідки «будуть відчуватися довго, особливо серед найбідніших і найуразливіших соціальних груп», – йдеться у доповіді ЮНКТАД від 19 листопада 2020 року. Тамзазначається, що загальносвітовий рівень бідності почав рости вперше після фінансової кризи в Азії 1988 року.

«Вірус швидко перетинав кордону по головних артеріях світової економіки. Це виявилося слабким місцем глобалізації. Пандемія викликала в світовій економіці шок, який найсильніше вдарив по найбільш уразливих соціальних групах», – заявив генеральний секретар ЮНКТАД Мухіса Кітуй.

Із такою точкою зору погодилася у розмові з Радіо Свобода заступник головного економіста у вашингтонському Інституті міжнародних фінансів Еліна Рибакова: «Зростаючі ринки особливо чутливі до обмежень на пересування, порушення господарських зв'язків, торгівлі, туризму і грошових переказів».

Кому найважче, а хто відновиться першим?

Пандемія COVID-19 може збільшити розрив у рівні добробуту не тільки в міжнародному масштабі, а й всередині окремих держав.

Наприклад, згідно з доповіддю агентства Bloomberg, Кремль рекомендує регіональним властям в Росії брати позики на поліпшення системи охорони здоров'я та інші соціальні витрати, пов'язані з пандемією. Очікується, що вже в наступному році обсяг чистих запозичень досягне 400 мільярдів рублів (5,3 млрд дол.) При тому, що в 2020-му він був нульовим. Це дані російського агентства Національні кредитні рейтинги (НКР).

«Сильні регіони виграють, слабкі стануть ще слабшими», – вважає Станіслав Пономарьов, портфельний керуючий «Трансфінгруп», що займається облігаціями російських регіонів.

У Китаї, де був зафіксований перший випадок коронавирусної хвороби, вже відзначається економічне зростання.

З липня по вересень 2020 року друга за величиною економіка світу виросла на 4,9% в порівнянні з тим же кварталом попереднього року. Це менше прогнозованих 5,2%, проте динаміка ВВП Китаю ставить його в авангард економічного відновлення від COVID-19.

Зростання майже в 5% – це небачений прогрес на тлі тієї прірви, в якій китайська економіка виявилася на початку 2020-го з початком пандемії.

Тоді, за перший квартал 2020 року, економіка Китаю скоротилася на 6,8% на тлі припинення роботи заводів по всій країні. Ці стало першим масштабним падінням китайської економіки з 1992 року, коли там почали вести щоквартальну статистику.

Аналітики вважають, що перехід від падіння до зростання може свідчити про успішну політику влади, яка запровадила вкрай жорсткий карантинний режим, а потім вжили заходів щодо стимулювання виробництва.

Робітникам доведеться нелегко

Пандемія по-різному вдарить по робітниках і службовцях.

«Офісні співробітники продовжують працювати, сидячи у себе на кухні або в спальні, принаймні частково, а от тим, хто раніше працював офіціантами, прибиральницями або продавцями, доведеться шукати нову роботу де-небудь на околиці», – пише британський журнал «Економіст».

За перші дев'ять місяців 2020 року глобальна кількість робочого часу скоротилося на 11,7%, що еквівалентно 323 мільйонам постійних робочих місць, згідно з даними Міжнародної організації праці (МОП) при ООН.

Зменшення робочого часу привело до скорочення доходів у розмірі 3,5 трильйона доларів або 5,5% глобального ВВП.

Як поводитимуться ринки праці в 2021 році, багато в чому залежить від динаміки пандемії і урядових заходів.

«Передчасне пом'якшення карантинних заходів може привести до продовження пандемії і погіршення ситуації на трудових ринках, тому важливо дотримуватися балансу заходів в області охорони здоров'я, економіки і соціальної політики, – вважає аналітик МОП Стів Капсос. –Перед владою стоїть непросте завдання – знайти бюджетні кошти, щоб відреагувати на зростання безробіття, бідності, нерівності та соціальної ізоляції».

Довге відновлення чи стрибок?

За оцінкою ОЕСР, загальносвітовий ВВП виросте в 2021 році на 5%. Однак це залежить від ряду факторів, зокрема від «ймовірності нових спалахів коронавірусної інфекції, дотримання карантинних заходів і обмежень, впевненості споживачів і компаній у майбутньому, а також того, наскільки масштаби підтримки держави будуть відповідати потребам бізнесу».

Перед владою встане непростий вибір: коли втрутитися, а коли відступити і дозволити ринку розібратися самостійно, вважає Еліна Рибакова.

«Необхідно знайти баланс, який дозволить підтримувати економіку, не заважаючи їй при цьому трансформуватися природним чином. Деякі сектори не повернуться до колишнього стану; необхідно уникнути зомбіфікація компаній, які більше не здатні існувати самостійно», – вважає вона.

На думку Рибакової, відновлення світової економіки буде довгим.

«Залежно від того, як швидко буде проходити вакцинація, і від пандемічного ситуації у кожній конкретній країні, в 2021-2022 роках уряди будуть поступово зменшувати загальну фінансову підтримку і зосередяться на більш адресних заходах – таких як допомога безробітним і перепідготовка, – сказала Рибакова у розмові з Радіо Свобода. – І все одно багатьом країнам буде потрібно багато років, щоб досягти темпів зростання, які були до пандемії 2020 року».

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