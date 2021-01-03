Для протидії «відмиванню грошей» у США кардинально обмежили анонімність компаній

У США почали діяти нові законодавчі норми, що вимагають від компаній розкривати кінцевих власників-бенефіціарів. Цю інформацію отримуватиме FinCen, американська установа при Міністерстві фінансів США, що опікується боротьбою із відмиванням коштів. Дані не будуть наявні в публічному доступі, однак правоохоронці зможуть отримувати їх у відповідь на запити.

Нові положення затвердили в рамках оборонного бюджету США (NDAA - National Defense Authorization Act). Законопроєкт про оборонний бюджет вступив у дію після того, як Сенат США проголосував за подолання вето президента Трампа.

Голосування відбулося у перший день нового 2021 року, а перед тим вето подолала Палата представників США.

Журналісти-розслідувачі вітають нові правила

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів привітав введення в дію нових положень, спрямованих на боротьбу з відмиванням коштів.

«Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів неодноразово документував те, як як багаті та впливові злочинці використовують анонімні компанії, щоб приховати свої статки, включаючи в розслідуваннях «Панамських документів» та даних FinCen 2020 року», – йдеться у повідомленні.

Директор Transparency International у США Гері Келмен назвав рішення історичним. Він заявив: «Дуже рідко, щоб такий простий захід обіцяв такий надзвичайний вплив».

«Припинення зловживань із анонімними компаніями-оболонками є надзвичайною перемогою для всіх, кого непокоїть шкідливий вплив корупції, – наголосив Кепмен. – Це величезний крок вперед у подоланні незаконних фінансів всередині країни та у світі. Просто кажучи, корпоративна прозорість означає, що корумпованим керівникам та іншим злочинцям буде важче ховати вкрадені гроші у корпораціях із утаємниченою власністю».

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