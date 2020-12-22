Українські та німецькі правоохоронці викрили міжнародну шахрайську схему з місячним оборотом у 10 млн євро

Національна поліція та Офіс Генпрокурора України спільно з німецькими правоохоронцями викрили міжнародну шахрайську схему з місячним оборотом у 10 мільйонів євро. Про це повідомили у поліції.

«У межах міжнародного співробітництва Департаментом стратегічних розслідувань, Головним слідчим управлінням Нацполіції, Офісом Генерального прокурора спільно з іноземними колегами Генеральної прокуратури міста Бамберга Федеративної Республіки Німеччина задокументували злочинну діяльність групи осіб, які організували масштабну міжнародну шахрайську «схему». За отриманою інформацією від іноземних колег українські поліцейські розпочали власне кримінальне провадження за ознаками шахрайства та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України)», – мовиться у повідомленні.

Як встановили українські правоохоронці, до організації «схеми» причетні громадяни України. Вони фактично керували роботою спеціально створених сайтів, виводили кошти через підконтрольні суб’єкти господарювання та легалізували їх на території України, купуючи дороговартісну нерухомість та автомобілі, а також інвестуючи у різні бізнес-проєкти.

«Аби заволодіти коштами громадян, зловмисники спеціально створили вебресурси, за допомогою яких проводилася купівля-продаж різних активів – банківські метали, іноземна валюта, криптовалюта, цінні папери тощо. У разі інвестування громадянам обіцяли шалені прибутки від проведення таких операцій. Щоби ввести інвесторів в оману, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітувалися угоди з купівлі-продажу цих активів та фіктивне зростання у 100 і більше разів прибутку від вкладених коштів», – розповіли правоохоронці.

Коли «клієнти» подавали заявки на виведення прибутку, їм телефонували працівники спеціально створених кол-центрів, які представлялися агентами вказаних платформ. Вони вимагали внести у вигляді комісії за обслуговування додатково 15% від суми отриманого прибутку. Коли оплата була здійснена, акаунти «інвесторів» блокували, а кошти привласнювали самі шахраї.

Як зазначили у поліції, більшість потерпілих – громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великої Британії.

У квітні цього року правоохоронні органи Європи припинили роботу кол-центрів, що знаходилися у Сербії та Болгарії, та затримали дев’ятьох людей.

«18 грудня правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях. Вилучили готівки еквівалентом у понад мільйон доларів США, «чорнові» записи, документи на офшорні компанії, через які виводилися кошти, комп’ютерну техніку та інші речі, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів справи», – розповіли українські правоохоронці.

Як повідомили у поліції, наразі рухоме та нерухоме майно шахраїв загальною вартістю понад 50 мільйонів доларів заарештоване.