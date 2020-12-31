Парламент Британії підтримала торговельну угоду з ЄС

Парламент Британії підтримав торговельну угоду з Європейським союзом, яка встановлює правила торгівлі після виходу країни з ЄС. Прем’єр-міністр Борис Джонсон вважає, що вона «відкриє новий розділ в нашій національній історії».

За угоду проголосував 521 член Палати громад, проти виступили 73. Згодом документ підтримала і Палата лордів.

Рішення ухвалили за день до того, як Сполучене Королівство вийде з єдиного ринку та митного союзу ЄС.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Шарль Мішель уже підписали Угоду про торгівлю та співпрацю, яка викладена на 1 246 сторінках.

Документ відправили з Брюсселя до Лондона літаком британських Королівських повітряних сил, щоб прем’єр Джонсон зміг поставити свій підпис.

До кінця лютого Європейський парламент має ратифікувати угоду.

Угода про торгівлю та співробітництво між Великою Британією і ЄС заснована на нульових тарифах і нульових квотах. Якби її не вдалося підписати, то сторони мали б укладати угоди за правилами Світової організації торгівлі із застосуванням всіх мит і квот. Це загрожувало б втратами для бізнесу і зростанням безробіття.

У червні 2016 року в Британії відбувся референдум, на якому 51,9% громадян проголосували за вихід країни з Європейського союзу.

Велика Британія офіційно вийшла з ЄС 31 січня 2020 року.