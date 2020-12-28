Країни-члени ЄС одностайно погодились схвалити торговельну угоду щодо Brexit

27 країн-членів ЄС одностайно дали зелене світло торговельній угоді з Великобританією після «Брекзиту», відкривши шлях до її тимчасового вступу в силу з 1 січня.

Посли країн ЄС зустрілися в Брюсселі 28 грудня, щоб схвалити угоду, яка встановлює правила торгівлі, після того як Великобританія вийде з єдиного ринку Євросоюзу і Митного союзу наприкінці року.

Німецьке головування в ЄС заявило, що угода буде схвалена всіма 27-ма урядами ЄС в письмовій формі 29 грудня, за день до того, як британські законодавці, як очікується, її підтримають.

Європейський парламент повинен буде до кінця лютого проголосувати за Угоду про торгівлю та співробітництво між ЄС і Великобританією.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон привітав нинішнє рішення під час телефонної розмови з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.