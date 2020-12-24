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24 грудня 2020, Київ 19:00
Новини | Міжнародні

Brexit унормований: ЄС та Велика Британія уклали торговельну угоду

Прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон (л) та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед укладенням угоди, Брюссель, грудень 2020 року

Велика Британія та Європейський союз лише за сім днів до остаточного виходу острівної країни з ЄС уклали угоду про торгівлю. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила 24 грудня, що об’єднання 27 країн і Велика Британія «стануть пліч-о-пліч для досягнення спільних цілей».

«Це була довга і звивиста дорога. Але ми здобули добру угоду. Це справедлива, збалансована угода, і це правильно і відповідально для обох сторін», – сказав фон дер Ляєн на пресконференції в Брюсселі.

Британський прем’єр-міністр Боріс Джонсон відреагував на укладення угоди фотографією з переможно піднятими руками і додав слова – «угода укладена».

Норми добросовісної конкуренції та права на риболовлю були головною перешкодою для укладення торгової угоди впродовж дев’яти місяців переговорів про торговельні відносини після завершення Brexit.

Згідно з домовленостями, Велика Британія залишить блок 31 січня, але залишиться в межах єдиного ринку та митного союзу до кінця 2021 року.

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