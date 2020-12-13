Угода про Brexit: ЄС і Британія домовилися продовжити переговори

Велика Британія і Європейський союз домовилися продовжити переговори про умови Brexit після завершення встановленого ними крайнього терміну в неділю. Заяву про намір у найближчі дні «пройти що одну милю» 13 грудня оприлюднили британський прем’єр Борис Джонсон і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми доручили командам продовжити переговори і подивитися, чи можна досягти згоди навіть на цій пізній стадії», – йдеться в заяві.

Урсула фон дер Ляєн додала, що переговори продовжаться в Брюсселі.

При цьому Борис Джонсон у коментарі журналістам заявив, що сторони наразі «ще дуже далекі одне від одного» з деяких ключових питань.

«Але там, де є життя, є надія, ми будемо продовжувати говорити, щоб побачити, що можна зробити. Сполучене Королівство точно не вийде з переговорів», – сказав Джонсон.

У Великій Британії зростає занепокоєння тим, що країна 31 грудня може остаточно вийти з ЄС без угоди.



І прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляли, що «відмова від угоди» тепер є найбільш вірогідним результатом.



Офіційні особи попередили, що можуть виникнути серйозні перебої в торгівлі між Великою Британією і континентальною Європою, а сценарій відмови від угоди може викликати обвал на фінансових ринках.

Серед іншого, сторони зайшли у глухий кут у питанні надання Лондону доступу з нульовими тарифами і квотами на єдиний ринок ЄС.



Британія вийшла з ЄС 31 січня, але відтоді країна торгує з блоком практично на тих же умовах. Перехідний період з ЄС закінчується 31 грудня.



Провал щодо угоди з Великою Британією може створити хаос на кордонах ЄС через мита й інші заходи. Цей сценарій також порушить фінансові ринки і ланцюжки поставок по всій Європі.