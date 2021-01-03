Мінсоцполітики розраховує, що Рада ухвалить законопроєкт про накопичувальні пенсії в першому кварталі 2021 року 

Міністерство соціальної політики України розраховує, що Верховна Рада ухвалить законопроєкт про накопичувальні пенсії у першому кварталі 2021 року, заявила голова відомства Наталя Лазебна в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми сьогодні готуємо у співпраці з комітетом такі компромісні положення, варіанти для того, щоб вони посилювали положення цього законопроєкту. Я вважаю, що є шанси ухвалити законопроєкт у першому кварталі 2021 року», – сказала Лазебна в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

За її словами, повинна бути синергія і відповідальність усіх.

«Потрібна позиція Мінфіну, що вони гарантують це. Тому що, по-перше, буде трошки менше внесків йти у солідарну систему. Потрібно, щоб ми прірву не створили. Мінфін буде вкладати кошти. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку гарантує учасникам авторизацію і посилення правил, умов, що цей ринок буде прозорий», – зазначила Лазебна.

Міністр прогнозує, що від початку трудової діяльності до 50 років всі працівники зі своєї зарплати і роботодавець у рівній пропорції будуть сплачувати обов’язковий внесок на накопичувальний пенсійний рахунок.

«Потім людина обирає недержавний пенсійний фонд з тих, які гарантовані, що там буде забезпечений захист і інвестування правильне активів. І ці кошти (кому 20 років, кому 15 років) мають працювати в економіці і на них нараховуватися дохід. Людина має бачити, скільки в неї коштів на рахунку, має мати можливість перевести ці кошти в інший недержавний пенсійний фонд, якщо її щось не влаштовує», – заявила Лазебна.

Голова Мінсоцполітики розповіла, що в Україні працює солідарний рівень і добровільний. На добровільному рівні з 2004 року є 60 недержавних пенсійних фондів. Учасниками цих фондів є близько мільйона людей.