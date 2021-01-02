Міністр соцполітики розповіла про роботу недержавних пенсійних фондів

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна в ексклюзивному інтерв’ю для Радіо Свобода розповіла про роботу недержавних пенсійних фондів.

Як сказала вона в «Суботньому інтерв’ю», в Україні з 2004 року по сьогодні є 60 недержавних пенсійних фондів, і учасниками їх є близько мільйона людей.

«І вже йдуть виплати, і виплати чималенькі. Все це залежить від якості, від ефективності фонду, як фонд працює, куди він вкладає кошти, яка дохідність, як він звітує перед своїми людьми», – розповіла вона.

За словами міністерки, потрібно більше показувати реальні результати роботи недержавних пенсійних фондів.

«Звичайно, ці недержавні пенсійні фонди очікують на якісного регулятора. Вони хочуть, щоб із ними Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку працювала. Вони навіть готові на посилення вимог. Тому що, коли я з ними зустрічалася, я в них запитала: а ви готові бути суб’єктом другого рівня, забирати кошти людей вже з обов’язкового рівня і ними оперувати? Вони кажуть: так. Я кажу: ви розумієте, що ми для вас посилимо вимоги? Тому що це обов’язково держава гарантує захист цих активів. А вони кажуть: так. Тобто вони хочуть, щоб був введений другий рівень, щоб вони були суб’єктами цієї системи», – сказала Лазебна.

Вона нагадала, що накопичувальна пенсійна система була визначена в Україні ще в 2004 році: «Взагалі визначено, що в Україні має діяти трирівнева система. Солідарний рівень, який ми знаємо, є. Так, він залежний від демографії, від економіки. Чим більше вкладають, тим більше є ресурсів для підвищення пенсій. І чим більша зарплата попереднього року, тим більша індексація, тому що більше надійшло коштів. Все справедливо і логічно, але за умови, що працює економіка, є більше людей, яким платять офіційні, «білі» зарплати, тоді солідарна система працює правильно. Є другий рівень – накопичувальний обов’язковий. І є третій – добровільний».

За її словами, в Україні фактично працює солідарний рівень і добровільний: «Що стосується накопичувального рівня – так, 16 років в Україні жодна влада не змогла впровадити другий рівень. Я вважаю, що це погано, тому що у нас коефіцієнт заміщення пенсією зарплати зменшується. Коли, я пам’ятаю, у 2010 році це було 60% (це, до речі, дуже хороший показник – 60% заміщення пенсією зарплати твоєї», то сьогодні – 29%. Є вже експертні, аналітичні викладки, що це буде зменшуватися».

«Другий рівень потрібен державі, щоб збалансувати солідарну систему для того, щоб коли людина піде на пенсію, вона отримувала дві пенсії із солідарної системи, тобто те, що ти вклав, і те, що ти накопичував. А накопичення залежні від зарплати. І це буде детінізувати людей. Єдиний спосіб (я вже вивчала дуже багато країн), що виводить «тіньову»...» – сказала Марина Лазебна.

«Накопичувальний (рівень – ред.) для чого нам потрібен? Підвищити рівень пенсій для людей у майбутньому через додаткову пенсію. Друге – це детінізація зарплат. Тому що людина буде зацікавлена показати більшу зарплату, сплатити більше внесків. Це солідарність роботодавців, тому що працівник платить, і роботодавець на його рахунок платить. А головне для людини – це власність моя. Я цим рахунком буду розпоряджатися, а як, не дай Боже, щось станеться з людиною, воно перейде у спадок. Треба зробити систему захисту. Це питання для держави № 1», – заявила вона.