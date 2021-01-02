У січні підвищується найменша пенсія для людей віком від 65 років, які мають повний стаж – Лазебна  

У січні в Україні підвищується найменша пенсія для людей віком від 65 років, які мають повний стаж, повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода міністр соціальної політики Марина Лазебна.

«Повний стаж для жінки визначено 30 років, а для чоловіка – 35. От для цих людей мінімальна пенсійна виплата підвищується. Наприклад, є людина з такими параметрами, у неї 2 000 гривень, то вона буде підвищена на 400 гривень. Це буде 2 400. У кого 2 100, то, значить, на 300. Ми вже порахували, вже підготовлені всі розрахунки, всі відомості. Це 2,2 мільйони людей. Середній розмір підвищення, для кожного з них він буде різний, буде 350-360 гривень», – сказала Лазебна.

За її словами, найменша пенсія буде складати 2 400 гривень. «У всіх, в кого немає до цього порогу, всі отримають підвищення. Тому січень вже буде приємним сюрпризом для цієї категорії людей», – додала міністр.

Напередодні в Україні зросла мінімальна заробітна плата: від п'яти до шести тисяч гривень. Це передбачає державний бюджет на 2021 рік, ухвалений у грудні.