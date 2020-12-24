«Укрпошта» доставлятиме пенсії в січні й лютому 2021-го за тарифом 2020 року

Акціонерне товариство «Укрпошта» доставлятиме пенсії у перші два місяці 2021 року за тарифами цього року і продовжить обговорення нових тарифів на прийдешній. Про це оператор поштового зв’язку повідомив 24 грудня.

«Завдяки такому кроку пенсіонерам протягом двох перших місяців 2021 року будуть виплачені та доставлені пенсії за звичним графіком. А всі учасники процесу - Пенсійний фонд України, міністерство фінансів та міністерство соціальної політики отримають час на вироблення системного рішення щодо тарифів на виплату та доставку пенсій, яке вже запропонувала «Укрпошта», – йдеться в повідомленні компанії.

Водночас акціонерне товариство закликало Пенсійний фонд публічно дозволити пенсіонерам на час карантину дистанційно переходити на обслуговування до «Укрпошти», надто в тих населених пунктах, де відділення банків закриваються.

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В «Укрпошті» нагадали, що напередодні уряд планував розглянути встановлення нового тарифу на доставку пенсій поштарями. При цьому, стверджує оператор, мінімальна зарплатня росте протягом останніх 15 років утричі швидше, ніж пенсії, тож надходження від Пенсійного фонду за послуги поштарів не покривають витрати «Укрпошти».

«70% витрат Укрпошти йде на оплату праці співробітників, із яких 80% – це зарплати виробничого персоналу, а саме листонош, операторів, сортувальників, водіїв», – зазначають у компанії.

23 грудня Ігор Смілянський повідомив, що «Укрпошта» муситиме припинити доставку пенсій з 1 січня через збитковість, адже після підвищення обсягу мінімальної зарплатні «тільки в частині єдиного соціального внеску «Укрпошта» заплатить на 500 мільйонів гривень більше, ніж у 2020 році».