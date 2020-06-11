«Укрпошта» планує продати Головпоштамт, його оцінюють у мільярд гривень

«Укрпошта» планує продати свій головний офіс на Хрещатику, повідомив голова компанії Ігор Смілянський в ефірі «24 каналу». Його вже оцінили в 1 мільярд гривень.

За його словами, у головному офісі працює більш ніж тисяча людей, які виконують виробничі процеси – обслуговують посольства, Кабмін.

«Хрещатик, Майдан – місця, де відбуваються демонстрації, історичні події. Тоді блокується виробничий процес. Йому не місце в центрі Києва. Краще нехай це буде якийсь готель. А ось «Укрпошта» може сміливо працювати не в центрі», – заявив Смілянський.

Як він розповів, щоб привести головний офіс до ладу – потрібно 75 мільйонів гривень.

«Ми його тримаємо, але це величезні кошти, які, я вважаю, краще направити на нові авто, нові відділення та IT-системи», – зазначив Смілянський.

Він додав, що «Укрпошта» готова виставляти на продаж великі об’єкти на кшталт головного офісу в 2020-2021 роках.

Головпоштамт збудований у 1952-1958 роках. Він належить до переліку пам’яток архітектури.