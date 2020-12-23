Голова Меджлісу Рефат Чубаров отримав листа від російського суду, в якому його назвали «підсудним»

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров отримав у відділенні «Укрпошти» в Києві листа від Третього апеляційного суду загальної юрисдикції Красноярського краю Росії, в якому його вказали як «підсудного». Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці 22 грудня.

«Але все написане вище – лише прелюдія до старого питання: як ще довго поштові відправлення каральних органів Росії, країни-агресора, на адресу громадян України будуть оформлятися з грубим порушенням порядку, передбаченого чинним законодавством України?», – поцікавився Чубаров.

До цього «Укрпошта» принесла на домашню адресу Чубарова в Києві лист, автором якого є підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму.

У Сімферополі 23 липня в суді почався розгляд по суті кримінальної справи стосовно Рефата Чубарова. Його судять в анексованому Криму заочно. Адвокат Чубарова за призначенням Олександр Осокін оскаржив проведення судового розгляду за відсутності голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Як пояснив раніше адвокат Микола Полозов, його не допустили до захисту Чубарова в цій справі, пославшись на «конфлікт інтересів».

У кінці березня цього року російські слідчі в анексованому Криму заочно висунули звинувачення голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову за статтями про «організацію масових заворушень», «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії».

Чубаров зазначив, що російська влада «почали чергову хвилю репресій проти кримськотатарського народу».

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала цю справу незаконною і «ще одним із різновидів репресій проти корінного народу Криму».

Прокуратура АРК відкрила провадження через кримінальну справу, яку російські слідчі відкрили проти Чубарова.