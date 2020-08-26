«Справа Чубарова»: адвокат оскаржив проведення засідання в анексованому Криму без участі голови Меджлісу

Призначий у справі проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова в анексованому Криму адвокат Олександр Осокін оскаржив проведення розгляду підконтрольним Кремлю судом засідання без участі самого Чубарова.

«Позиція захисту зводилася до того, що в матеріалах кримінальної справи відсутні актуальні дані про місце перебування Чубарова за межами Російської Федерації (наприклад, довідки з прикордонної служби УФСБ Росії), а інформації про те, що останній не притягнутий до кримінальної відповідальності за інкриміновані йому діяння на території України немає взагалі, і прокурором не були надані. Відсутність документів, що підтверджують зазначені дані, прямо вказують на те, що немає законних підстав для проведення судового розгляду за відсутності Рефата Чубарова», – повідомив Осокін в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму, попри аргументи захисту, каже адвокат, все ж ухвалив рішення про призначення судового розгляду у кримінальній справі проти Чубарова за його відсутності.

Осокін зазначив, що на це рішення подав скаргу до суду апеляційної інстанції, але її повернули через те, що «рішення самостійному оскарженню не підлягає і перевіряється одночасно з підсумковим рішенням у справі».

«Ухвалюючи рішення про відмову в прийнятті моєї скарги, суд, на мою думку, суперечить як нормам права, так і своїй же позиції, викладеній в рішенні про призначення розгляду, де роз’яснив порядок оскарження. Зазначене рішення я також оскаржив», – повідомив адвокат.

Він уточнив, що скарга передано в Третій апеляційний суд загальної юрисдикції в Сочі для розгляду. Наразі Осокін очікує рішення апеляційної інстанції.

У Сімферополі 23 липня в підконтрольному Кремлю суді почався розгляд по суті кримінальної справи стосовно голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Його судять в Криму заочно. Захисником голови Меджлісу був призначений адвокат.

Наприкінці березня 2020 року Слідчий комітет Росії заочно висунув «звинувачення» голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову.

Слідком звинувачує Чубарова в тому, що він навесні 2015 року в ефірі одного з українських телеканалів «висловлював заклики до здійснення екстремістської діяльності проти інтересів Росії», а також до деокупації Криму.

23 березня стало відомо, що у Криму російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за статтею російського Кримінального кодексу – «Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством». Йдеться про події 26 лютого 2014 року.

Сам голова Меджлісу Рефат Чубаров в коментарі Крим.Реалії пов’язав порушення «справи» із планами кримських татар щодо організації акції «Марш гідності».