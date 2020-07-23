В анексованому Криму запланований розгляд по суті «справи Чубарова»

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму планує у четвер почати розгляд по суті справи стосовно голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, якого на півострові судять заочно. Як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, засідання пройде у відкритому режимі, проте кількість слухачів може бути обмежена з урахуванням дотримання соціальної дистанції.

Раніше повідомлялося, що засідання проходитиме без Чубарова, як і попереднє слухання, на якому були присутні «прокурор, призначений захисник і потерпілі у кримінальній справі».

Адвокат Чубарова Полозов раніше повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що його не допустили до захисту у цій справі, пославшись на «конфлікт інтересів». Він має намір оскаржити це рішення. У Сімферополі суд вже відхиляв скаргу адвоката Полозова на недопуск до захисту Чубарова.

Наприкінці березня 2020 року Слідчий комітет Росії заочно висунув «звинувачення» голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову.

Слідком звинувачує Чубарова в тому, що він навесні 2015 року в ефірі одного з українських телеканалів «висловлював заклики до здійснення екстремістської діяльності проти інтересів Росії», а також до деокупації Криму.

23 березня стало відомо, що у Криму російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за статтею російського Кримінального кодексу – «Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством». Йдеться про події 26 лютого 2014 року.

Сам голова Меджлісу Рефат Чубаров в коментарі Крим.Реалії пов’язав порушення «справи» із планами кримських татар щодо організації акції «Марш гідності».