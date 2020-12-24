Проблеми «Укрпошти» треба вирішувати не за рахунок пенсіонерів – Лазебна

Пенсійний фонд не має боргів перед акціонерним товариством «Укрпошта», заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода 24 грудня.

Таким чином Лазебна прокоментувала заяву голови «Укрпошти» Ігоря Смілянського про те, що через заборгованість перед поштарями вони можуть відмовитися доставляти пенсії з 1 січня.

«Боргу Пенсійного фонду перед «Укрпоштою», яка робить свою соціальну місію з доставки пенсії, в тих селищах, селах, де люди не мають іншого способу отримати своюп пенсію, в нас немає. В нас є тарифи, за якими ми платимо «Укрпошті» за кожну доставлену пенсію. І, повірте мені, це не дуже малі гроші. Тому я вважаю, що так заявляти неправильно. Якщо є якісь фінансові ситуації, проблеми в акціонерного товариства «Укрпошта», то їх треба вирішувати не за рахунок пенсіонерів. У нас дійсно є більше 3 мільйонів пенсіонерів, які отримують пенсію через поштарів», – сказала голова Міністерства соціальної політики.

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Лазебна пояснила заяву Смілянського тим, що через підвищенн рівня мінімальної заробітної платні зросли й видатки «Укрпошти».

«Їм треба підвищувати зарплати, і він хоче якось знайти ресурс, який покриє це підвищення зарплат. Але не за рахунок пенсіонерів. Для мене це дуже принципово. Я вважаю, що той ресурс, який є в бюджеті Пенсійного фонду, повинен йти винятково на підвищення пенсійних виплат. Це найголовніше», – додала вона.

На питання про штраф у 1,5 мільйона гривень, який, за словами директора «Укрпошти», компанія отримала за перенесення виплати пенсій через День незалежності на день раніше, Лазебна послалася на договорів про співпрацю між Пенсійним фондом і поштовою службою.

«Це їхні відносини, якщо там десь хтось не виконав умови договору, вони мають між собою вирішувати. Якщо вони не можуть це вирішити самостійно, звичайно, хай ідуть до суду. Я скажу як міністр, не вбачаю за необхідне коментувати цю ситуацію», – сказала чиновниця.

23 грудня Ігор Смілянський повідомив, що «Укрпошта» муситиме припинити доставку пенсій з 1 січня через збитковість, адже після підвищення обсягу мінімальної зарплатні «тільки в частині єдиного соціального внеску «Укрпошта» заплатить на 500 мільйонів гривень більше, ніж у 2020 році».