У кожній громаді повинні надаватися 67 видів соціальної підтримки – очільниця Мінсоцполітики

Кожна об’єднана територіальна громада має створити соціальний відділ з надання різних видів соціальної підтримки, заявила в інтерв’ю Радіо Свобода міністр соціальної політики Марина Лазебна.

«Громади мають приймати людей, ми їм надали інструмент – називається він «соціальна громада». Кожна громада має у себе створити соціальний відділ, мати ось цю «соціальну громаду» і приймати людей на оформлення 67 видів соціальної підтримки. Це і пільги, і виплати, і субсидії. Людина приходить в громаду і заповнює цей документ. Документ передається вже на районний рівень, де йде призначення і контроль за правильністю такої виплати», – розповіла Лазебна.

Вона не виключила, що в питанні нарахування соціальних виплат можуть виникнути помилки через «людський фактор», тому необхідні ретельні перевірки.

«Людський фактор, можна помилитися, можна людині недонарахувати або відмовити. І це треба перевіряти. Людина має отримати все, що їй призначено, і де вона має право, на яку допомогу, і щоб все це було відповідно до закону», – сказала міністр, додавши, що такі перевірки спочатку проходять на районному, а потім обласному рівні.

Система «Соціальна громада» від Мінсоцполітики об’єднує у єдиному інформаційному середовищі офіси прийому документів від населення. Система була розроблена, зокрема, як веб-додаток, для наближення адміністративних послуг соціального характеру до мешканців об’єднаних територіальних громад (ОТГ).

Повністю Суботнє інтерв’ю з міністром соціальної політики Мариною Лазебною читайте в суботу, 2 січня, на сайті Радіо Свобода та дивіться на YouTube-сторінці Радіо Свобода.