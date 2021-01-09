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09 січня 2021, Київ 20:57
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Зеленський так і лишився шоуменом – Фагот

Зеленський так і лишився шоуменом – Фагот
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Зеленський так і лишився шоуменом – Фагот

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2020-й – «хороший» рік чи «поганий» для ТНМК? Що буде з Jazzy Deluxe та іншими шоу нового року? Про це – в ексклюзивному інтерв’ю для Радіо Свобода фронтмена гурту Танок на майдані Конґо Олега Фагота Михайлюти. Він також зокрема розповів про свою перемогу над «короною» і «карантинне» виживання гурту в переносному сенсі. Крім того Фагот – слідом за піснею – виклав історію України за 5 хвилин і оцінив Зеленського на Банковій, не будучи «порохоботом». І як харків’янин пояснив, чому провалилася «ХНР».

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