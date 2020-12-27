Від грального бізнесу Україна має отримати 2021 року 7,5 мільярда гривень – Гетманцев

Сім із половиною мільярдів гривень легальних доходів від грального бізнесу отримає Україна у 2021 році. Про це повідомив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода депутат від «Слуги народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Одержання цих коштів закладено до державного бюджету України-2021. Маються на увазі доходи від плати за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей.

Данило Гетманцев високо оцінив в інтерв’ю Радіо Свобода ухвалення Верховою Радою у 2020 році закону, який легалізував гральний бізнес в Україні. 14 липня 2020 року парламент підтримав законопроект №2285-д «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор». 11 серпня 2020 року президент України Володимир Зеленський цей закон підписав і він набув чинності.

Стаття 2 документа дозволяє:

організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

організацію та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Законопроєкт передбачає створення реєстру осіб, яким обмежені доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх.

З 2009 року в Україні офіційно заборонений гральний бізнес, однак експерти вказували, що він просто перейшов працювати в «тіні».

Повністю Суботнє інтерв’ю з головою парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим читайте на сайті Радіо Свобода та дивіться на YouTube-сторінці Радіо Свобода.