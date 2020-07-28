Закон про гральний бізнес передали на підпис Зеленському

Закон про легалізацію грального бізнесу в Україні 28 липня передали на підпис президентові Володимиру Зеленському. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Верховної Ради.

За повідомленням, голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав цей закон 27 липня.

14 липня Верховна Рада проголосувала за легалізацію грального бізнесу в Україні, що, зокрема, дозволяє організацію та проведення азартних ігор у казино, у залах гральних автоматів, у мережі Інтернет (зокрема покер), букмекерську діяльність.

Законопроєкт також передбачає створення реєстру осіб, яким обмежені доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх.

З 2009 року в Україні офіційно заборонений гральний бізнес, однак експерти вказують, що він просто перейшов працювати в «тіні».