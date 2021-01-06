Зеленський доручив силовикам перевірити заяви про «контрабандну вакцину» від COVID-19

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив Службі безпеки й іншим правоохоронцям негайно перевірити інформацію про нібито ввезення в Україну контрабандою вакцини від коронавірусу.

«Якщо хтось справді додумався таємно і з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція має бути максимально суворою. У держави є чіткий план вакцинації. Спочатку щеплення отримають люди з груп ризику та ті, хто на передовій у боротьбі з «ковідом». За контрабанду і контрафакт має бути покарання», – написав він у соцмережах.

Раніше 6 січня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль теж доручив Міністерству охорони здоров’я і Міністерству внутрішніх справ перевірити інформацію про «можливу підпільну вакцинацію препаратами невідомого походження».

«Я є прихильником вакцинації. Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, що працюють на передовій боротьби з COVID-19. Сам буду вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки», – написав Шмигаль у телеграмі.

Попереднього дня, 5 січня, ввечері голова редакційної ради видання «Обозреватель» і політичний діяч Михайло Бродський у своєму блозі стверджував, ніби наприкінці грудня в Україну незаконно й таємно ввезли вакцину компанії Pfizer, і протягом попереднього тижня голова уряду Денис Шмигаль, голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький і ще деякі неназвані депутати буцімто таємно отримали першу дозу щеплення. Ніяких підтверджень своїм словам він не навів. Радуцький у коментарі Радіо Свобода назвав ці твердження «маячнею».