Шмигаль доручив перевірити інформацію про можливу підпільну вакцинацію в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров’я та Міністерству внутрішніх справ перевірити інформацію про «можливу підпільну вакцинацію препаратами невідомого походження».

«Я є прихильником вакцинації. Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, що працюють на передовій боротьби з COVID-19. Сам буду вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки», – написав Шмигаль у телеграмі.

Він додав, що Україна очікує першу партію вакцин — 1,9 млн доз від китайської компанії Sinovac Biotech. Керівництво країни проводить перемовини з іншими світовими виробниками вакцин, які пройшли клінічні випробування. Наразі жодна з вакцин не є сертифікованою в Україні.

«Впевнений, жодна свідома людина не буде вакцинуватися препаратами невідомого походження. Нагадаю рецепт, як уберегтися від хвороби: носіть маску, мийте руки, дотримуйтесь соціальної дистанції», – додав прем’єр.

Голова редакційної ради видання «Обозрветаль» та політичний діяч Михайло Бродський 5 січня увечері опублікував блог, у якому звинуватив голову комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації та народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцького та голову уряду Дениса Шмигаля в незаконному ввезенні вакцини і проведенні таємних щеплень.

Радуцький заявив у коментарі Радіо Свобода, що «не бачить особливого сенсу коментувати цю маячню». Він пообіцяв зробити собі щеплення перед камерами, як тільки вакцина від COVID-19 з’явиться в Україні.