Радуцький відповів Бродському: «Як тільки Україна отримає вакцину, я зроблю щеплення під камерами»

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат парламентської фракції «Слуга народу» Михайло Радуцький прокоментував Радіо Свобода звинувачення голови редакційної ради видання «Обозреватель», політичного діяча Михайла Бродського у незаконному ввезенні вакцини в Україну та таємній вакцинації представників уряду та парламенту.

«Я не бачу особливого сенсу коментувати цю маячню. Мабуть, комусь дуже сумно уперше за десятиліття проводити в Україні різдв’яні і новорічні свята. Однак хочу запевнити, як тільки в Україні появиться вакцина – я публічно зроблю щеплення під камерами», – сказав Радуцький.

Михайло Бродський 5 січня увечері опублікував блог, у якому звинуватив Радуцького та голову уряду Дениса Шмигаля в незаконному ввезенні вакцини і проведенні таємних щеплень.

«29 або 30 грудня чартерним рейсом в Україну була таємно завезена партія вакцини Pfizer: швидше за все, її без розмитнення пронесли через «Зал офіційних делегацій», прикриваючись паспортом якогось депутата», – написав Бродський.

Радіо Свобода звернулося за коментарем до пресслужби прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Вакцина Pfizer потребує температурного режиму в мінус 70 градусів за Цельсієм. Ця температура має зберігатися протягом всього ланцюга доставки. Лише в останні п’ять днів, як зазначає виробник, перед використанням препарат може транспортуватися в холодильниках із температурою від 2 до 8 градусів.