Операція «VIP-вакцинація»: все, що треба знати про скандал навколо «нелегальної вакцини від COVID-19» в Україні

В Україні не вщухає скандал навколо «таємної вакцинації від COVID-19». Після заяви політика і власника видання «Обозреватель» Михайла Бродського, а також матеріалу проросійського видання «Страна.ua», за перевірку інформації про те, що в Україну начебто таємно завезли вакцину проти коронавірусу, якою за великі гроші щеплюють посадовців, політиків та бізнесменів, взялися українські правоохоронці.

Як саме просувається розслідування силовиків щодо «VIP-вакцинації»? Та чому дехто називає публікації Бродського і «Страна.ua» маніпуляціями на руку Росії?

Із чого розпочався скандал?

5 січня в українському медіапросторі почали ширитись новини про начебто нелегально ввезену до України вакцину від COVID-19, якою за великі гроші таємно щеплюються українські високопосадовці та бізнесмени.

«29 або 30 грудня чартерним рейсом до України таємно надійшла партія вакцини Pfizer»;

«За два етапи вакцинації наші «слуги» платять по 2,5 тис євро»;

«Вакцинація проходить під грифом секретності на базі однієї з приватних клінік Києва»;

«Вартість нелегального щеплення від коронавірусу становить від 1 до 3 тисяч євро».

Про ці та інші деталі у своїх матеріалах майже одночасно розповіли політик і власник видання «Обозреватель» Михайло Бродський, а також проросійське видання «Страна.ua».

Хто міг таємно щепитися?

За інформацією «Страна.ua», станом на 5 січня таємною вакциною вже щепилося «понад десять топ-чиновників, бізнесменів, політиків, а також члени їхніх сімей».

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, «слуга народу» Михайло Радуцький – саме цих людей Михайло Бродський у своєму блозі називає як тих, хто вже змогли зробити щеплення підпільною вакциною від коронавірусу.

Самі вони це заперечують.

«Я є прихильником вакцинації. Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, що працюють на передовій боротьби з COVID-19. Сам буду вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки», – заявив прем'єр Денис Шмигаль.

«Мабуть, комусь дуже сумно уперше за десятиліття проводити в Україні різдвяні і новорічні свята, от і придумує таке... Однак, хочу запевнити, як тільки в Україні появиться вакцина – я публічно зроблю щеплення під камерами», – зазначив у коментарі Радіо Свобода «слуга народу» Михайло Радуцький та назвав заяву Бродського «маячнею».

Дещо пізніше сам Бродський додав, що «не може стверджувати, що той же Шмигаль дійсно вакцинувався», тож запропонував прем'єру та «слузі народу» Михайлу Радуцькому здати тест на антитіла і «якщо припущення підтвердяться, обидва мають піти у відставку».

Звідки могли завезти таку вакцину?

За інформацією проросійського видання «Страна.ua», нелегальну вакцину могли завезти «чи то з ЄС, чи то з Ізраїлю».

У самому Ізраїлі заперечили можливість контрабанди чи таємного постачання вакцини проти COVID-19 для «підпільної вакцинації» українських високопосадовців.

«Вакцини вимагають глибокого заморожування. Неможливо, щоб хтось їх непомітно транспортував», – у коментарі BBC News запевнили в Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю та додали, що наразі не планують починати офіційне розслідування через повідомлення в українській пресі.

У відповідь на це Михайло Бродський опублікував фото вакцини, якою нібито роблять підпільні щеплення в Україні, підписавши його: «Для ізраїльського МОЗ».

Де саме могла відбуватись вакцинація?

Як стверджують «Страна.ua» та Михайло Бродський, таємна вакцинація могла відбуватись у столичній клініці Mediland, яку пов'язують з власником мережі медичного туризму Романом Гольдманом.

«Страна.ua» навіть опублікувала аудіозапис розмови з начебто представницею цього медзакладу, яка говорить, що вакцинацією від COVID-19 займається окрема фірма, котра орендує у клініці приміщення, і вже «дуже багато людей було на вакцинації і з ними все нормально».

Водночас у коментарі «5 каналу» у Mediland запевнили, що щеплення вони не роблять.

Сам Роман Гольдман, якого пов'язують з цим медзакладом та таємною вакцинацією, закидів на свою адресу поки не коментував.

Як на скандальні заяви відреагувала українська влада?

6 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ і МВС перевірити інформацію про «можливу підпільну вакцинацію препаратами невідомого походження».

Услід за Шмигалем того ж дня розібратися із ситуацією наказав (уже силовикам) і президент Володимир Зеленський.

«Якщо хтось справді додумався таємно і з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція має бути максимально суворою. У держави є чіткий план вакцинації. Спочатку щеплення отримають люди з груп ризику та ті, хто на передовій у боротьбі з «ковідом». За контрабанду і контрафакт має бути покарання», – заявив Зеленський.

На тому, що правоохоронні органи мають дати належну оцінку оприлюдненій у медіапросторі інформації, наголосив і міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він також зазначив, що свою перевірку буде проводити і Держлікслужба.

Дещо пізніше Михайло Бродський заявив про те, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк нібито погрожував йому. Радіо Свобода звернулось до самого Подоляка із проханням прокоментувати це, на що він відповів, що «не знає, що мають на увазі окремі люди» і тому «тут немає предмету для коментаря».

«У мене немає ні з ким ніяких конфліктів, і я готовий коментувати лише те, що актуальне і що має суспільний інтерес», –​ написав Подоляк Радіо Свобода у відповідь.

Якою була реакція силовиків?

8 січня у Службі безпеки України заявили про те, що розпочали розслідування фактів ввезення в Україну, зберігання та застосування препаратів під виглядом вакцини від COVID-19 виробництва компанії Pfizer.

Самі відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 321 КК України, як зазначили у відомстві, внесли до Єдиного реєстру досудового розслідування ще 6 січня 2021 року.

«Група осіб, за попередньою змовою, в порушення встановлених правил, придбали, перевозили, зберігали та відпускають отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини від вірусу COVID-19 виробництва компанії Pfizer», – наголосили в СБУ.

Наразі відомство перевіряє обставини застосування цих засобів та вакцинації людей у медичних закладах та за його межами.

За інформацією «Страна.ua», вивченням ситуації з нелегальною вакциною також займається Державне бюро розслідувань (зокрема, опитує свідків).

Чому заяви Бродського та «Страна.ua» називають маніпуляцією на користь Росії?

Перша заступниця головного редактора «Страна.ua» ​Світлана Крюкова наголошує: опублікована виданням інформація про таємну вакцинацію має всі необхідні «докази злочину».

Водночас кілька українських журналістів вважають, що публікації «Страна.ua» та політика і власника видання «Обозреватель» Михайла Бродського можуть бути маніпуляцією, аби змусити українську владу закуповувати російську вакцину проти COVID-19.

«Очевидно, що Бродський та його замовники хочуть розігнати істерію і змусити владу закуповувати «Спутник V» у Росії. Суспільству штучно нав’язують думку, що українські топи спеціально притримують вихід на ринок російської вакцини, торгуючи контрабандними препаратами. Розрахунок робиться на те, що владі доведеться гасити хвилю невдоволення та чуток. А єдиний спосіб зняти напругу – швиденько завезти «Спутник V», – зазначає журналіст і блогер Сергій Іванов.

«Ось такі незграбні ігри Росії на праведному гніві народу і лобіювання російської вакцини – це погано і небезпечно. Адже народ всерйоз може повірити, що медведчук і його помийки думають про їхнє здоров'я і благополуччя», – пише шеф-редакторка видання The Бабель Катерина Коберник.

Де ще, крім України, спалахнули скандали через VIP-вакцинацію?

У сусідній Польщі розголосу набула ситуація, коли на «нульовому етапі» (під час якого від COVID-19 мали вакцинувати лише медиків) вакцину поза чергою отримала і низка відомих людей, що прем'єр Польщі назвав «справжнім скандалом».

Те, що вони справді були щеплені, уже визнали ексвіцепрем'єр, а нині депутат Європарламенту Лешек Міллер, а також кілька польських акторів (зокрема, Марія Северин, яка вже вибачилась і назвала свої дії помилкою).

У Варшавському медуніверситеті (WUM), де відбувалася пазачергова вакцинація знаменитостей, скандальну ситуацію пояснили тим, що, окрім вакцин, призначених для медиків, вони начебто додатково отримали ще «кілька сотень доз від Державного управління матеріальних резервів, які повинні були бути використані до кінця року».

Зі свого боку у Держуправлінні матеріальних резервів заявили, що Варшавський медуніверситет не отримував ніяких додаткових вакцин і «вже точно не для знаменитостей».

WUM мають перевірити на предмет розподілу вакцин. У самому університету наголошують, що також зацікавлені у цьому.

Наразі двох посадовців Варшавського медичного університету, де поза чергою вакцинували від коронавірусу низку знаменитостей, після скандалу уже звільнили.