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11 січня 2021, Київ 21:55
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Доки кампанії з вакцинації стикаються з перешкодами в США і Європі, Ізраїль прискорює темп

Доки кампанії з вакцинації стикаються з перешкодами в США і Європі, Ізраїль прискорює темп
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Доки кампанії з вакцинації стикаються з перешкодами в США і Європі, Ізраїль прискорює темп

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З двома вакцинами, які отримали дозвіл на поширення, Сполучені Штати далеко не досягають своїх цілей з вакцинації груп ризику, оскільки медичні працівники стикаються з перешкодами в логістиці та фінансуванні. Деякі країни Європи стикаються з подібними пастками. Тим часом Ізраїль лідирує у світі за кількістю щеплень, в той час як Сполучене Королівство застосовує суперечливу стратегію з максимального збільшення поставок. (Відео: Марго Бафф, Reuters, AP, AFP)

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