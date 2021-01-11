Доки кампанії з вакцинації стикаються з перешкодами в США і Європі, Ізраїль прискорює темп

З двома вакцинами, які отримали дозвіл на поширення, Сполучені Штати далеко не досягають своїх цілей з вакцинації груп ризику, оскільки медичні працівники стикаються з перешкодами в логістиці та фінансуванні. Деякі країни Європи стикаються з подібними пастками. Тим часом Ізраїль лідирує у світі за кількістю щеплень, в той час як Сполучене Королівство застосовує суперечливу стратегію з максимального збільшення поставок. (Відео: Марго Бафф, Reuters, AP, AFP)