Експерти ВООЗ прибудуть до Китаю 14 січня

Група міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я має прибути до Китаю 14 січня для розслідування причин виникнення пандемії коонавірусу. Про це заявила влада Китаю 11 січня.

Перед приїздом експертів Пекін намагається відповісти, де і коли почалася пандемія, зазначає Reuters. За словами високопоставленого китайського дипломата, «все більше і більше досліджень» показують, що вона виникла в кількох регіонах.

Наразі в Китаї намагаються придушити новий спалах епідемії. 10 січня виявили 103 нових випадки захворювання, що стало найбільшим щоденним приростом за більш ніж п’ять місяців. Нові випадки зафіксували у провінції Хебей. Шицзячжуан, столицю провінції Хебей, заблокували, також у провінції заблокували деякі ділянки магістралей, щоб обмежити поширення вірусу.

У окрузі Ванко, де повідомили про вісім нових безсимптомних випадки захворювання, вирішили закрити всі другорядні підприємства, заборонили людям залишати місто і заблокували другорядний рух.

Регіональний директор із надзвичайних ситуацій Західно-Тихоокеанського океану Бабтунде Оловокуре 17 грудня заявив, що Китай привітав плани Всесвітньої організації охорони здоров’я надіслати групу розслідувачів, яка має виявити походження коронавірусу SARS-CoV-2, який спричинив пандемію.

5 січня директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що Пекін досі не надав експертам Всесвітньої організації охорони здоров’я офіційних дозволів для відвідування країни.