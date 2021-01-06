МЗС Китаю пояснило, чому експертів ВООЗ досі не впустили до країни

У Міністерстві закордонних справ Китаю 6 січня прокоментували недопуск експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я до країни для пошуку походження коронавірусу.

За твердженням відомства, тривають переговори щодо «конкретної дати та конкретної домовленості про візит експертної групи».

«Питання відстеження походження (коронавірусу ) є надзвичайно складним. Щоб забезпечити безперебійну роботу міжнародної групи експертів у Китаї, ми повинні виконати необхідні процедури та здійснити відповідну підготовку», – сказала речниця МЗС Хуа Чуньїнь.

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Китай затримав вступ до групи міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з метою розслідування походження коронавірусу в місті Ухань.

5 січня директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що Пекін досі не надав експертам Всесвітньої організації охорони здоров’я офіційних дозволів для відвідування країни.

Регіональний директор із надзвичайних ситуацій Західно-Тихоокеанського океану Бабтунде Оловокуре 17 грудня заявив, що Китай привітав плани Всесвітньої організації охорони здоров’я надіслати групу розслідувачів, яка має виявити походження коронавірусу SARS-CoV-2, який спричинив пандемію.