ВООЗ направила до Китаю експертів, однак Пекін досі не надав їм необхідних дозволів

Всесвітня організація охорони здоров’я направила своїх експертів до Китаю, однак Пекін досі не надав їм офіційних дозволів для відвідування країни. Про це на брифінгу заявив директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

Експерти мають розслідувати походження коронавірусу, який призвів до пандемії.

За словами Гебреєсуса, фахівці почали відправлятися в Китай зі своїх країн протягом останніх днів.

«Сьогодні ми дізналися, що офіційні китайські особи ще не завершили видачу необхідного дозволу для прибуття групи», – зазначив він, додавши, що розчарований цією звісткою.

Регіональний директор із надзвичайних ситуацій Західно-Тихоокеанського океану Бабтунде Оловокуре 17 грудня заявив, що Китай привітав плани Всесвітньої організації охорони здоров’я надіслати групу розслідувачів, яка має виявити походження коронавірусу SARS-CoV-2, який спричинив пандемію.

Від початку пандемії вважалося, що патоген, який спричиняє коронавірусну хворобу COVID-19, передався від людини до тварини на так званому «мокрому ринку» у Вухані, де продаються живі тварини, призначені для вживання в їжу.

Однак зараз експерти припускають, що спалах лише посилився на ринку. Деякі генетичні ознаки вірусу вказують на те, що він походить від кажанів, і, можливо, передався людині через тварину-посередника.

Пошуки витоків коронавірусу призвели до зростання напруги між Китаєм і Сполученими Штатами, де адміністрація чинного президента Дональда Трампа звинуватила Пекін в намаганнях приховати перший спалах. Також Вашингтон закидав ВООЗ неспроможність зробити все можливе, аби стримати поширення хвороби і притягти Китай до відповідальності.

Пекін не був охочий погоджуватися на незалежне розслідування, але поступився міжнародному тиску в травні цього року. Тим не менш, переговори для узгодження рамок цього процесу зайняли місяці.

Один із біологів, які мають поїхати до Уханю, повідомив, що місія може тривати близько чотирьох-п’яти тижнів.

Станом на 5 січня у світі виявлено понад 86 мільйонів інфікованих коронавірусом, померли більш ніж 1,8 мільйона.