У США прогнозують у січні одну з найгірших фаз коронавірусної пандемії

Сполучені Штати розпочинають 2021 рік із рекордною кількістю людей, шпиталізованих через COVID-19. Зараз у лікарнях із коронавірусом – 125 із половиною тисяч американців. Які прогнози на січень? Та які плани щодо вакцинації?

Нью-Йорк став уже четвертим після Каліфорнії штатом, де загальна кількість інфікованих перевищила 1 мільйон. Раніше цю межу перетнули Каліфорнія, Флорида і Техас.

Від початку пандемії у США від коронавірусу померли 352 тисячі людей.

Загальна кількість підтверджених випадків – понад 20 мільйонів.

Чи вірна статистика?

Президент Дональд Трамп напередодні у Twitter заявив, що кількість випадків і смертей перебільшена, і причина цьому – система підрахунку, якою користується Центр із контролю і запобігання захворюванням США, яка, на його думку, є обурливою.

Головний лікар США Джером Адамс і провідний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі уже заявили, що сумнівів у правильності статистики не мають.

По всій країні бракує лікарняних ліжок, тренованого персоналу, бо вони виснажені

«Ці смерті – реальні. Варто лише поїхати на передову боротьби, у лікарні, і подивитися, із чим мають справу медпрацівники. Вони у стресовій ситуації. У багатьох районах по всій країні бракує лікарняних ліжок, тренованого персоналу, бо вони виснажені. Це – справжня ситуація, не вигадка», – наголосив Фаучі.

Тим часом, у США та іще у понад 30 країнах світу фіксують нову варіацію коронавірусу, яку спершу виявили у Великій Британії.

Попри те, що цей штам швидше поширюється, ознак того, що він ускладнює перебіг хвороби, – немає.

Цього тижня дослідники мають з’ясувати, чи схвалені вакцини проти COVID-19 є так само ефективними і проти нового штаму.

Як ​«Голос Америки»​ повідомляв раніше, експерти вважають, що у січні США матимуть одну з найгірших фаз пандемії, а найближчі місяці стануть одними з найнебезпечніших в країні з початку пандемії.

У США прогнозують понад 150 тисяч смертей від коронавірусу. Загалом у Сполучених Штатах за час пандемії від COVID-19 померло 348 тисяч людей, а понад 20 мільйонів перехворіли.

Вакцинувати більшу кількість половиною дози

Уряд США розглядає питання про використання половини дози вакцини від COVID-19 компанії Moderna під час вакцинації деяких категорій населення.

Про це у неділю в ефірі телеканалу CBS повідомив керівник урядової програми із подолання коронавірусу Монсеф Слауї. За його словами, Управління з контролю за харчовими продуктами і медикаментами та компанія Moderna ведуть відповідні переговори.

Попередні клінічні дослідження показали, що імунна відповідь у людей, які отримали 100- і 50-мікрограмові дози, була схожою. Тож, як зазначив Слауї, щеплення половинної дози вакцини Moderna людям від 18 до 55 років дало б можливість імунізувати вдвічі більше людей.

Щеплення вакциною Moderna, а також Pfizer, передбачає дві ін'єкції.

Центр із контролю і профілактики захворювань США повідомив, що 2 січня у США було розподілено 13071925 доз вакцини від COVID-19.

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