В Україні минулої доби виявили 4 158 хворих на COVID-19 – МОЗ

Минулої доби в Україні виявили 4 158 хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19, повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, минулої доби 73 людини померли, 4 693 – одужали.

«Здійснено тестувань за добу – 13 128 (зокрема методом ПЛР – 11 021, методом ІФА – 2 107)», – повідомив Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Запорізькій (528), Києві (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли 1 078 251 людей, з них 733 558 одужали, людини 18 927 померли.