У Києві за добу від COVID-19 померла 21 людина – Кличко

У Києві за добу 2 січня виявили 370 хворих на коронавірусну хворобу, повідомив мер столиці Віталій Кличко 3 січня.

«Померла 21 людина. Усього коронавірус забрав життя 1963 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 113 019», – йдеться в заяві міського голови.

Серед виявлених хворих – 50 медичних працівників і 11 дітей. 46 людей госпіталізували. За даними Кличка, за минулу добу лікарі констатували одужання в 181 пацієнта, всього за час епідемії одужали 40 234 містян.

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«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 110, у Дніпровському — 52. Та в Деснянському районі — 46 випадків», – повідомив він.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,074 мільйона людей, 728 865 з них одужали. 18 854 людини померли.