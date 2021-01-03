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03 січня 2021, Київ 11:42
Новини | Коронавірус

За добу в Україні виявили 4 576 хворих на COVID-19 – МОЗ

Медики везуть хворого на коронавірус у місцеву лікарню, Одеса, 26 грудня 2020 року

За добу 2 січня в Україні виявили 4 576 хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я з посиланням на свого очільника Максима Степанова.

Серед нововиявлених хворих – 158 дітей і 172 медичних працівники.

За добу госпіталізували 1 306 людей, 123 хворих померли, 6 250 одужали.

«Здійснено тестувань за добу – 14 576 (зокрема методом полімеразно-ланцюгової реакції – 12 362, методом імуно-ферментного аналізу – 2 214)», – йдеться в повідомлені.

Найбільшу кількість підтверджених за добу випадків зареєстрували у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та Києві (370).

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,074 мільйона людей, 728 865 з них одужали. 18 854 людини померли.

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