За добу в Україні виявили 4 576 хворих на COVID-19 – МОЗ

За добу 2 січня в Україні виявили 4 576 хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я з посиланням на свого очільника Максима Степанова.

Серед нововиявлених хворих – 158 дітей і 172 медичних працівники.

За добу госпіталізували 1 306 людей, 123 хворих померли, 6 250 одужали.

«Здійснено тестувань за добу – 14 576 (зокрема методом полімеразно-ланцюгової реакції – 12 362, методом імуно-ферментного аналізу – 2 214)», – йдеться в повідомлені.

Найбільшу кількість підтверджених за добу випадків зареєстрували у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та Києві (370).

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,074 мільйона людей, 728 865 з них одужали. 18 854 людини померли.