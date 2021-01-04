Очільники системи здоров’я США заперечили заяви Трампа про «перебільшену» кількість померлих від COVID-19

Висопоставлені чиновники системи охорони здоров’я Сполучених Штатів відкинули заяви президента Дональда Трампа про те, що кількість померлих від коронавірусної хвороби COVID-19 у США перебільшена.

Генеральний хірург США Джером Адамс заявив каналу CNN, що не бачить причин сумніватися в кількості померлих, які надає Центр контролю захворювань. Інший чиновник, головний інфекціоніст країни доктор Ентоні Фаучі, сказав у коментарі ABC, що йдеться про «реальні цифри, реальних людей і реальні смерті».

Фаучі також виступив на захист кампанії США з вакцинації. Наразі 4,2 мільйони людей отримали перші з двох доз вакцини виробництва Pfizer/BioNTech або Moderna. Але це набагато нижче за очікувані до початку роки 20 мільйонів.

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13 мільйонів вакцин розподілили по всій країні, проти спроби вакцинувати медиків та людей з групи ризику уповільнюють логістичні проблеми та перевантажені лікарні.

«Була пара ускладнень. Це можна зрозуміти», – зазначив Фаучі.

За даними головного інфекціоніста, близько 500 тисяч людей отримують щеплення щодня, і цей показник набагато вищий, ніж коли програма тільки стартувала минулого місяця.

3 січня Дональд Трамп заявив, що Центр контролю захворювань та профілактики використовує «сміховинний метод визначення в порівнянні з іншими країнами, багато з яких навмисно повідомляють дані дуже неточно або із заниженнями».

Чинний президент США не надав доказів своїм словам, але висловив думку, що медики, які сумніваються щодо реальної причини смерті, можуть вказувати COVID-19.

Наразі відомо про 20,6 мільйона людей, які захворіли на COVID-19 у США, понад 351 тисяча померли. У світі офіційно відомо про 85 випадків захворювання і 1,8 мільйона смертей.