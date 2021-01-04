Правоохоронці склали 6500 протоколів за порушення маскового режиму впродовж свят – нарада в ОП

Правоохоронці склали 6500 протоколів за порушення маскового режиму впродовж новорічних свят, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко під час наради в Офісі президента.

Очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що існує ймовірність зростання кількості хворих на коронавірус після новорічних свят. До того ж очікується зростання сезонної захворюваності на грип.

Президент України Володимир Зеленський дав доручення всебічно проаналізувати динаміку захворюваності на COVID-19 після святкування Нового року.

За даними уряду, в Україні облаштували 50 409 ліжко-місць у лікарнях з підключенням кисню. Наразі вільні майже 35 тисяч ліжок з киснем. Загалом у країні на сьогодні є майже 66 тисяч ліжко-місць для хворих з коронавірусом.

В Офісі президента також повідомили, що держава продовжує перемовини щодо постачання в Україну вакцин від COVID-19 з кількома іноземними компаніями. Зеленський також поставив завдання прискорити створення реєстру вакцинованих осіб.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 078 251 людей, з них 733 558 одужали, людини 18 927 померли.