На кисневі концентратори та медичний кисень витрачено 700 млн грн за рік – Мінекономіки

Станом на грудень 2020 року на кисневі концентратори та медичний кисень у закладах охорони здоров’я з початку року витрачено загалом близько 700 мільйонів гривень. Про це повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, посилаючись на дані інтернет-ресурсу DOZORRO, у відповідь на запит Радіо Свобода.

Значна частина придбаного обладнання – українського виробництва, зазначає відомство. В Україні є такі виробники кисневих концентраторів: «Біомед» (Київ) та «Віола Медтехніка» (Полтава).

Найбільше кисневих концентраторів придбано в таких областях: Дніпропетровська – 1 353 штуки на 72,9 мільйона гривень; Київська – 1 254 штуки на 62,2 мільйона гривень; Одеська – 933 штуки на 65,8 мільйонів гривень.

Найменше закуплено в Рівненській – 57 штук на 2,7 мільйона гривень; Івано-Франківській – 69 штук на 3 мільйона гривень; Полтавській – 97 штук на 4,9 мільйона гривень, йдеться у відповіді міністерства на запит.

Усього за період від січня до жовтня 2020 року Україна імпорутувала апаратури для озонотерапії, кисневої та аерозольної терапії, штучного дихання, реанімації та інша апаратури для дихальної терапії на 75,5 мільйонів доларів, повідомили у відомстві. Майже третина (31%) усього обладнання була закуплена в країн ЄС. Найбільшим постачальником (38%) став Китай. А у Сполучених Штатів придбали 16% такої техніки.

В аналогічний період 2019 року Україна купила такого оснащення на понад 16 мільйонів доларів. Тоді розподіл постачальників у пропорційному співвідношенні був аналогічним 2020 року.