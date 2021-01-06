Трамп заборонив транзакції із кількома китайськими застосунками

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав наказ, спрямований на заборону транзакцій із китайськими мобільними застосунками. Про це Білий дім повідомив 5 січня.

За наказом Трампа, Міністерство торгівлі США має визначити, які саме транзакції підпадають під заборону. У документі перелічені такі застосунки, як Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay та WPS Office.

Читайте також: Нью-Йоркська біржа припинила делістинг китайських операторів зв’язку

У наказі це рішення пояснюється міркуваннями безпеки.

«Отримуючи оступ до особистих електронних пристроїв, таких як смартфони, планшети та комп’ютери, пов’язані з Китаєм застосунки можуть отримати можливість захопити величезні обсяги інформації від користувачів, у тому числі чутливі дані, які дозволяють встановити особу, та особисті дані», – йдеться в тексті.

Наказ набуде чинності приблизно за місяць після того, як наступним президентом США стане Джо Байден, тож перспективи його реального втілення наразі не очевидні.

Читайте також: США можуть надати фінансову допомогу для відмови Києва від послуг Huawei – заступник держсекретаря

Alipay, який входить до групи Джека Ма Alibaba, широко використовується як цифровий гаманець. WeChat Pay – його конкурент, ним управляє техногігант Tencent.

Минулого року Трамп вже підписав два накази, спрямовані на обмеження використання китайських застосунків у США. У серпні він заборонив співпрацю з популярним застосунком соцмережі TikTok та месенджером WeChat. Виконання цих рішень, однак, були заморожені судом, тож доля цих аплікацій на ринку США наразі не визначена.