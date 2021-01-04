Помпео: «США мають ставитись до Росії так само, як і до комуністичного Китаю: не довіряти й перевіряти»

Державний секретар США Майк Помпео в серії твітів жорстко висловився проти Росії і Володимира Путіна, а також нагадав, як адміністрація Трампа підтримувала Україну.

«Росія, Росія, Росія… Давайте поговоримо про Росію, крізь цей шум. Жодна адміністрація не була настільки жорсткою щодо Росії, як ми. Крапка. Повний стоп. Гляньте на факти», – написав Майк Помпео.

У наступних повідомленнях він згадав про санкції проти Росії та росіян, внесення організації «Російський імперський рух» до переліку терористичних, а також про тиск на газову індустрію Росії. При цьому Майк Помпео назвав Володимира Путіна «КДБшником на пенсії». «США мають ставитись до Росії так само, як і до комуністичного Китаю: не довіряти й перевіряти», – написав голова Держдепартаменту.

Держсекретар наголосив на підтримці України, навівши це як доказ протистоянню Росії. «Величезний крок уперед: я видав Кримську декларацію, яка скасувала заборону надання летальної військової підтримки Україні. Обама б не надіслав зброю борцям за свободу. Ми це зробили».

Також Майк Помпео згадав про свою поїздку до України, де він зустрівся із пораненими військовими у госпіталі в Києві й написав про підтримку релігійних свобод. «Ми діяли на різних фронтах проти Росії, в тому числі [на фронті] релігійних свобод. Я прояснив, що США підтримують міжнародне визнання Православної церкви України, допоміг митрополиту уникнути російського впливу».

Раніше новообраний президент США Джо Байден оголосив свою кандидатуру на посаду голови Держдепартаменту. Ним став Ентоні Блінкен, колишній заступник Держсекретаря США за президенства Обами.

На думку експертів, його призначення стане хорошими новинами для України, оскільки Блінкен добре знайомий із регіоном і послідовно виступав за жорстку протидію Росії та надання летального озброєння Україні.

«Сильна американська підтримка України в боротьбі проти кремлівської агресії на Донбасі та окупації Криму і звісно, рішуче заохочення внутрішніх реформ в Україні. Ось мої очікування від майбутнього Державного департаменту», – прокоментував «Голосу Америки» колишній посол США в Україні Джон Гербст.